Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Alanyaspor - Galatasaray: 1-2

         STAT:GAİN ParkHAKEMLER: Yasin Kol, İbrahim Çağlar Uyarcan, Samet ÇiçekALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran - Lima, Fatih Aksoy (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2025 - 22:32 Güncelleme: 09.03.2025 - 22:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alanyaspor - Galatasaray: 1-2
        ABONE OL

        STAT:GAİN Park

        HAKEMLER: Yasin Kol, İbrahim Çağlar Uyarcan, Samet Çiçek

        ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran - Lima, Fatih Aksoy (Dk. 84 Janvier), Aliti, Hadergjonaj, Richard, Makouta, Vilhena, Yusuf Özdemir, Cordova (Dk. 72 Hwang), Sporar (Dk. 84 Arda Usluoğlu)

        GALATASARAY: Muslera - Frankowski, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Dk. 71 Sallai), Lemina (Dk. 46 Yunus Akgün), Torreira, Sara (Dk. 90 Kerem Demirbay), Morata (Dk. 79 Kaan Ayhan), Barış Alper Yılmaz, Osimhen (Dk. 90 Ahmed Kutucu)

        GOLLER: Dk. 23 Vilhena (Alanyaspor) - Dk. 51 Aliti (Kendi kalesine), Dk. 62 Osimhen (Galatasaray)

        KIRMIZI KART: Dk. 46 Günay Güvenç (Yedek kulübesi) (Galatasaray)

        SARI KARTLAR: Barış Alper Yılmaz, Lemina, Eren Elmalı, Muslera, Morata, Sallai, Ahmed Kutucu (Galatasaray) - Aliti, Lima, Sami Uğurlu (Teknik Direktör) (Alanyaspor)

        Süper Lig'in 27’nci haftasında Alanyaspor sahasında Galatasaray’ı konuk etti. Mücadele konuk ekip Galatasaray’ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

        ⁠7’nci dakikada Galatasaray’ın sol kanattan gelişen atağında Barış Alper Yılmaz ceza sahasına ortaladığı topu Osimhen kafayla indirdi. Topla buluşan Sara, Frankowski’ye bıraktı. Frankowski’nin şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran çıkardı.

        10’ncu dakikada Alanyaspor’un sağ kanattan gelişen atağında Hadergjonaj’ın ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Cordova’nın kafa vuruşunda top kaleci Muslera’da kaldı.

        23’üncü dakikada Alanyaspor’un sol kanattan gelişen atağında Yusuf Özdemir ceza içerisinde topu sağ tarafta bulunan Hadergjonaj ile buluşturdu. Hadergjonaj’ın pasıyla topla buluşan Vilhena’nın ceza sahası içerisinden gönderdiği sert şutta top fileleri havalandırdı: 1-0.

        Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi Alanyaspor’un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

        47’nci dakikada Alanyaspor’un sağ kanattan yaptığı atakta Cordova rakip ceza sahasına girerek topu ortaladı. Yusuf Özdemir’in çaprazdan kaleye gönderdiği top Muslera’da kaldı.

        51’inci dakikada Galatasaray eşitliği sağladı. Merkezden gelişen atakta Torreira’nın pasıyla topla buluşan Barış Alper Yılmaz’ın vuruşunda top kaleci Ertuğrul Taşkıran’dan döndü. Ertuğrul’un ayağıyla uzaklaştırmak istediği top Aliti’ye çaparak filelerle buluştu: 1-1.

        62’nci dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, topu arka direkte bulunan Osimhen’e gönderdi. Osimhen’in yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.

        67’nci dakikada Galatasaray’ın sağ kanattan yaptığı atakta Torreira’nın ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Barış Alper Yılmaz’ın Alanyaspor savunmasıyla mücadelesinde top Osimhen’in önünde kaldı. Osimhen’in vuruşunda top kaleci Ertuğrul Taşkıran’dan döndü.

        Mücadele konuk ekip Galatasaray’ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray, geriden gelerek kazandı!
        Galatasaray, geriden gelerek kazandı!
        Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı'na: Sessiz ol, küçük adam
        Elon Musk'tan Polonya Dışişleri Bakanı'na: Sessiz ol, küçük adam
        Şara: Lazkiye'deki olaylar güvenli şekilde atlatıldı
        Şara: Lazkiye'deki olaylar güvenli şekilde atlatıldı
        Sıcaklıklar artıyor! İşte yeni haftada beklenen hava durumu!
        Sıcaklıklar artıyor! İşte yeni haftada beklenen hava durumu!
        Beyaz Saray yakınlarında çatışma
        Beyaz Saray yakınlarında çatışma
        Türk vatandaşlarına Norveç'te bir takımadada oturum izni çıktı
        Türk vatandaşlarına Norveç'te bir takımadada oturum izni çıktı
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        Dünya Kadınlar Günü'nde kadın cinayeti! 22 yaşındaki Merve, boynundan vuruldu!
        Evlilik kriterlerini açıkladı
        Evlilik kriterlerini açıkladı
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        G.Saray'ın Pena teklifi ortaya çıktı!
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        MHP lideri Bahçeli: Kanlı musibetin sonu göründü
        Alfred Tropikal Siklonu vurdu: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        Alfred Tropikal Siklonu vurdu: Yüz binlerce kişi etkilendi!
        İhanet iddialarına sessiz kaldı
        İhanet iddialarına sessiz kaldı
        EYP'li haraç çetesine kelepçe!
        EYP'li haraç çetesine kelepçe!
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Beki İkala Erikli cinayetinde katilin sakinliği dehşete düşürdü!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        Z Frekansı'nda haftanın konuğu Şenceylik!
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        Sahurda ne yediğinize dikkat!
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        200 filmi oldu ama bir evi olmadı
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Halsizliğe karşı bu çözümler size enerji verecek!
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        Ece Gürel'in son görüntüleri
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?
        Bebeklerde bağlanma sorunu neden kaynaklanıyor?

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Alanyaspor-Galatasaray maçından notlar
        Alanyaspor-Galatasaray maçından notlar
        Serik'te ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
        Serik'te ağaçta mahsur kalan kediyi itfaiye kurtardı
        Atatürk'ün Serik'e gelişinin 95. yıl dönümü kutlandı
        Atatürk'ün Serik'e gelişinin 95. yıl dönümü kutlandı
        Hemcinslerine aikido öğretiyor
        Hemcinslerine aikido öğretiyor
        Türk turistin vizelisi Orta ve Batı Avrupa'ya, vizesizi Balkanlar'a gitti
        Türk turistin vizelisi Orta ve Batı Avrupa'ya, vizesizi Balkanlar'a gitti