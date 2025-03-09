Alanyaspor - Galatasaray: 1-2
STAT:GAİN ParkHAKEMLER: Yasin Kol, İbrahim Çağlar Uyarcan, Samet ÇiçekALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran - Lima, Fatih Aksoy (Dk.
STAT:GAİN Park
HAKEMLER: Yasin Kol, İbrahim Çağlar Uyarcan, Samet Çiçek
ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran - Lima, Fatih Aksoy (Dk. 84 Janvier), Aliti, Hadergjonaj, Richard, Makouta, Vilhena, Yusuf Özdemir, Cordova (Dk. 72 Hwang), Sporar (Dk. 84 Arda Usluoğlu)
GALATASARAY: Muslera - Frankowski, Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı (Dk. 71 Sallai), Lemina (Dk. 46 Yunus Akgün), Torreira, Sara (Dk. 90 Kerem Demirbay), Morata (Dk. 79 Kaan Ayhan), Barış Alper Yılmaz, Osimhen (Dk. 90 Ahmed Kutucu)
GOLLER: Dk. 23 Vilhena (Alanyaspor) - Dk. 51 Aliti (Kendi kalesine), Dk. 62 Osimhen (Galatasaray)
KIRMIZI KART: Dk. 46 Günay Güvenç (Yedek kulübesi) (Galatasaray)
SARI KARTLAR: Barış Alper Yılmaz, Lemina, Eren Elmalı, Muslera, Morata, Sallai, Ahmed Kutucu (Galatasaray) - Aliti, Lima, Sami Uğurlu (Teknik Direktör) (Alanyaspor)
Süper Lig'in 27’nci haftasında Alanyaspor sahasında Galatasaray’ı konuk etti. Mücadele konuk ekip Galatasaray’ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
7’nci dakikada Galatasaray’ın sol kanattan gelişen atağında Barış Alper Yılmaz ceza sahasına ortaladığı topu Osimhen kafayla indirdi. Topla buluşan Sara, Frankowski’ye bıraktı. Frankowski’nin şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran çıkardı.
10’ncu dakikada Alanyaspor’un sağ kanattan gelişen atağında Hadergjonaj’ın ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Cordova’nın kafa vuruşunda top kaleci Muslera’da kaldı.
23’üncü dakikada Alanyaspor’un sol kanattan gelişen atağında Yusuf Özdemir ceza içerisinde topu sağ tarafta bulunan Hadergjonaj ile buluşturdu. Hadergjonaj’ın pasıyla topla buluşan Vilhena’nın ceza sahası içerisinden gönderdiği sert şutta top fileleri havalandırdı: 1-0.
Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi Alanyaspor’un 1-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.
47’nci dakikada Alanyaspor’un sağ kanattan yaptığı atakta Cordova rakip ceza sahasına girerek topu ortaladı. Yusuf Özdemir’in çaprazdan kaleye gönderdiği top Muslera’da kaldı.
51’inci dakikada Galatasaray eşitliği sağladı. Merkezden gelişen atakta Torreira’nın pasıyla topla buluşan Barış Alper Yılmaz’ın vuruşunda top kaleci Ertuğrul Taşkıran’dan döndü. Ertuğrul’un ayağıyla uzaklaştırmak istediği top Aliti’ye çaparak filelerle buluştu: 1-1.
62’nci dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanatta topla buluşan Barış Alper Yılmaz, topu arka direkte bulunan Osimhen’e gönderdi. Osimhen’in yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti: 1-2.
67’nci dakikada Galatasaray’ın sağ kanattan yaptığı atakta Torreira’nın ortasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Barış Alper Yılmaz’ın Alanyaspor savunmasıyla mücadelesinde top Osimhen’in önünde kaldı. Osimhen’in vuruşunda top kaleci Ertuğrul Taşkıran’dan döndü.
Mücadele konuk ekip Galatasaray’ın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı.
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