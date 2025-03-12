Halasıyla iletişim kuramayınca üzülüp işaret dili uzmanı oldu

ANTALYA'daişitme engelli halası Fatma Olcay (49) ile çocuk yaşlarında iletişim kuramadığı için üzülen Hilal Han (27), işaret dili eğitimi alıp, uzman oldu. Han, "Uzmanlık eğitimi aldıktan sonra hemen halamın yanına gittim. Halam işaret dili eğitimi aldığımı görünce çok mutlu oldu. Şu an kolayca iletişim kurabiliyoruz" dedi.

Antalya'da yaşayan işaret dili uzmanı Hilal Han, küçük yaşlarda işitme engelli halası Fatma Olcay ile iletişim kurmakta güçlük çekti. Halasının aile içinde kendisini ifade edememesi nedeniyle uzun yıllar sorun yaşadığını, bu durumun kendisini çok üzdüğünü gören Han, üniversiteye başladığında işaret dili eğitimi almaya karar verdi. Kısa sürede aldığı eğitimle işitme engelli bireylerle iletişim kurmaya başlayan Han, halası Olcay ile de etkili iletişim kurabilir hale geldi. Han, şu anda Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı Aksu Gençlik Merkezi'nde ve Akdeniz Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu'ndaki Genç Ofis'te işaret dili eğitmeni olarak çalışıyor.

'İÇİMDE HEP BİR EKSİKLİK HİSSETTİM'

Halasıyla iletişim kuramamanın çocukluğundan beri kendisine hüzün verdiğini söyleyen Hilal Han, bu nedenle işaret dili uzmanı olarak benzer sıkıntılar yaşayan bireylere destek olmak istediğini belirtti. İşitme engellilerin sesi olabilmek için bu alana yöneldiğini anlatan Han, "Halasıyla konuşamayan küçük bir çocuk olarak büyüdüm ve içimde hep bir eksiklik hissettim. Üniversiteden mezun olduktan sonra işaret dili eğitmeni oldum. Bundan sonraki süreçte gençlere işaret dilini öğretmek ve işitme engellilerin sessiz dünyasında onların sesi olabilmek en büyük hedefim" dedi.

'ÇOK ÜZÜLÜYOR, SİNİRLENİYORDU'

Halasının aile içinde kendine özgü bir iletişim dili geliştirdiğini ancak bu dilin dış dünyada karşılığının olmadığını belirten Han, "Halam hissettiklerini tam olarak anlatamıyordu, bu yüzden çok üzülüyor, bazen sinirleniyordu. Bu onun psikolojisini de olumsuz etkiliyordu. Uzmanlık eğitimimi tamamladıktan sonra hemen halamın yanına gittim. İşaret dili eğitimi aldığımı öğrenince çok mutlu oldu. Şu an kolayca iletişim kurabiliyoruz" diye konuştu.