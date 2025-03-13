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        Minik ellerden Mehmetçiğe mektup

        MİLLİ Eğitim Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı iş birliğinde çocukların vatan ve millet sevgisi farkındalığı için hayata geçirilen 'İlk Mektubum Mehmetçiğe' projesi kapsamında, Antalya'daki Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul İlkokulu 1'inci sınıf öğrencileri, Artvin'deki askerlere mektup gönderdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 15:58 Güncelleme: 13.03.2025 - 16:00
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        Minik ellerden Mehmetçiğe mektup
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        MİLLİ Eğitim Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı iş birliğinde çocukların vatan ve millet sevgisi farkındalığı için hayata geçirilen 'İlk Mektubum Mehmetçiğe' projesi kapsamında, Antalya'daki Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul İlkokulu 1'inci sınıf öğrencileri, Artvin'deki askerlere mektup gönderdi.

        Milli Eğitim Bakanlığı ile Milli Savunma Bakanlığı iş birliğinde çocukların vatan ve millet sevgisiyle kaynaşması amacıyla 'İlk Mektubum Mehmetçiğe' projesi hayata geçirildi. Antalya'nın Kepez ilçesindeki Yüzbaşı Mustafa Ertuğrul İlkokulu 1'inci sınıf öğrencileri, okuma yazmayı öğrenmeleriyle, Artvin'de görev yapan Mehmetçiğe duygularını yazıp, teşekkür etti. Proje kapsamında 3'üncü Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı Erkan Başkanı Piyade Albay Ali Suna, Milli Savunma Bakanlığı yetkilileri ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri, öğrencileri ziyaret etti. Proje hakkında bilgi veren İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Yavuz Kala, "İlk Mektubum Mehmetçiğe' projesi kapsamında şu anda burada bulunan çocuklarımıza vatan sevgisi, Cumhuriyet değerlerimiz, kahramanlarımız Mehmetçiğimiz ve ordumuz için farkındalık oluşturmak için bir araya geldik. Burada çocuklarımızın yazdığı mektuplar, Artvin'deki askerlik şubemize gidecek. Askerlerimiz bu mektupları okuduktan sonra çocuklarımıza cevabını mektupla yazacak ve o mektupları yine açıp okuyacağız" diye konuştu.

        'BÜYÜYÜNCE ASKER OLACAĞIM'

        Proje kapsamında gerçekleştirilen mektup yazma faaliyetinde çocuklar Mehmetçik hakkında duygularını dile getirdi. Bazı çocuklar Mehmetçik için yazdığı şiirleri okurken, bazıları ise İstiklal Marşı'nı okudu. 1'inci sınıf öğrencileri, yazdıkları mektuplarda, Mehmetçiği çok sevdiklerini, ülkeyi korudukları için onlara teşekkür ettiklerini, büyüdüklerinde asker olmak istediklerini ifade etti. Öğrencilerden Nurullah Bulut, Mehmetçiğe seslenerek, "Sizi çok seviyoruz. Bizi koruduğunuz için teşekkür ediyoruz. Ben de büyüyünce asker olmak istiyorum" dedi.

        Öğrencilerin yazdığı mektuplar, 10 gün sonra Artvin'de görev yapan askerlere gönderilecek. Ardından askerler de öğrenciler için mektup kaleme alacak.

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