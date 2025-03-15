Motosikletlilere özel eğitim karavanı
ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından özel dizayn edilen 'Motosiklet Kullanıcısı Eğitim İstasyonu Trafik Mobil Karavanı' kullanıma sunuldu.
ANTALYA Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından özel dizayn edilen 'Motosiklet Kullanıcısı Eğitim İstasyonu Trafik Mobil Karavanı' kullanıma sunuldu. İçerisine motosikletleriyle girebildikleri karavanda sürücülere, kask takmanın öneminin yanı sıra kural ihlallerinden medyana gelen sorunlar anlatılıyor.
Motorlu taşıt sayısında ilk sırada yer alan ve çok sayıda motosiklet kazasının yaşandığı Antalya'da, motosiklet kullanımına yönelik denetimler artırılıyor. Motosiklet kaynaklı kazaların önüne geçmek amacıyla Türkiye'de ilk kez Antalya'da uygulamaya konulan ve tanıtımı geçen haftalarda Antalya Valisi Hulusi Şahin tarafından yapılan 'Motosiklet Kullanıcısı Eğitim İstasyonu Trafik Mobil Karavanı' şehrin sokaklarında trafik polislerinin kullanımına sunuldu.
Vali Şahin, geçen günlerde yaptığı açıklamada da trafik denetimlerinin artırılacağını belirterek, 2025 yılının 'Motorlu Denetim Yılı' ilan edildiğini ifade etmişti.
Antalya'daki Motosiklet Kullanıcısı Eğitim İstasyonu Trafik Mobil Karavanı ile motosiklet kullanıcılarına yapmamaları gereken hataların yanı sıra ekrana yansıtılan videolarla kask takmanın önemi hatırlatılıyor. Karavan içerisine motosikletiyle girebilen sürücülere kural ihlaliyle sadece kendi canlarının değil, diğer sürücülerin de canlarına zarar verilebileceği anlatılıyor. Görevli bir trafik polis memuru, sürücülere kaskın, kuralların ve motosikletlerin bakımının öneminin yanı sıra dikkatli olmaları konusunda bilgilendirme ve uyarılarda bulunuyor.
'MOTOSİKLET KULLANMAYI ÇOK SEVİYORUM AMA HAYATTA KALMAM GEREKİYOR'
Mobil trafik eğitim karavanına giren Dila Başuslu, "Bence güzel bir yöntem olmuş. Ancak ben sadece bizlere değil diğer araç kullananlara da bu eğitimin verilmesi taraftarıyım. Kimsenin kimseye saygısının olmadığı bir dönemdeyiz. O yüzden sadece motosiklet sürenlerin değil, keza biz de araç kullanıyoruz ama tabii ki çok daha fazla dikkat ediyoruz kurallara. Yine araba kullananlara da böyle eğitimin verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu tür eğitimler de çok güzel ki ben motosiklet ehliyetimi de yeni aldım. Yaşı çok küçük olan arkadaşlarımız, artık ehliyet almaya başladı. Gerçekten ciddi eğitilmeleri gerektiğini, hatta trafiğe çıkmadan önce de biraz daha eğitilmeleri gerektiğini düşünüyorum" dedi.
Kasksız asla trafiğe çıkmadığını vurgulayan Başuslu, "Bir anneyim öncelikle. Motosiklet kullanmayı çok seviyorum ama hayatta kalmam gerekiyor. Onun da birinci önlemi kask takmak. O yüzden zaten motosiklet kullanıyorsanız en güzel yanı ekipman kullanmak, kullanmayacaksanız çok da motosiklet kullanmanın manası yok. Karavan içerisinde bize bir video izletip bilgilendirme yaptılar. Kask olmadan yaşanan kazalar gibi birçok şey gördük. Gerçekten kask takmamak cehaletten başka bir şey değil. Kaporta biziz, bunun bilincinde, kaskı takma bilincimizin olması gerekiyor" diye konuştu.
'BU TÜR UYGULAMALAR DAHA ÇOK YAPILIRSA İYİ OLUR'
Ekiplerin durdurup eğitim karavanına aldığı motosiklet sürücüsü Tolga Özer de "Bu tür uygulamalar daha çok yapılırsa daha iyi olur. Bunu bilmeyen, izlemesi gereken birçok genç arkadaşım, yeni motorcular var. Biz belli bir yaştan sonra hem trafik, hem yaya olarak, hem arabayla alakalı tecrübemiz var ama sadece trafiğe çıkıp motorla bu hayata başlamış çok genç insanlar var. Tecrübesi olmayan, hani onların daha ağırlıkta olarak durdurulması, izletilmesi, tavsiye verilmesi, bu şekilde gösterilmesi güzel olur" ifadelerini kullandı.
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