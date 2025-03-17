Ortaokulda başladıkları judoyu, üniversite hayatlarına taşıdılar

ANTALYA'da küçük yaşlarından itibaren judoyla tanışan gençler, bu spor sayesinde hayatlarına disiplin kattıklarını, judonun hem fiziksel hem zihinsel olarak kendilerini dinç tuttuğunu belirtti. Genç judocular, bu disiplinle küçükken başladıkları judoyu, üniversite hayatlarına taşıdıklarını kaydetti.

Kepez Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'ne bağlı judo antrenörü Canan Adıgüzel öncülüğünde eğitim alan genç sporcular, ortaokul yıllarında başladıkları judo kariyerlerini üniversiteye taşıyor. Sporun disiplinli bir hayat sunduğunu belirten öğrenciler, akademik başarılarını da judoya borçlu olduklarını ifade etti. Kepez Spor Salonu'nda 2017'den bu yana eğitim verdiklerini belirten judo antrenörü Canan Adıgüzel, "Judoya çocuk yaşta başlamak, onların hem fiziksel hem zihinsel gelişimine katkı sağlıyor. Özellikle kendilerini savunabilmeleri ve öz güven kazanmaları açısından bu branşı tercih ediyorlar" dedi. Çocukların sporu tercih etme nedenlerinden bahseden Adıgüzel, "Judo, bir yakın savunma sanatı. Burada 2017'den bu yana eğitim veriyoruz. O dönemde başlayan öğrencilerimiz artık üniversiteli oldu, hala judo yapmaya devam ediyorlar" diye konuştu.

'JUDO, BANA DİSİPLİN KAZANDIRDI'

Spor hayatına ortaokulda başlayan, şu an Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde 1'inci sınıf öğrencisi olan Zeliha Nur Karakuş (18), "Judoyla ortaokulda tanıştım. Arkadaşlarım sayesinde judoya başladım. İlk başta sadece merak ediyordum, sonra hayatımın bir parçası oldu. Spor, üniversiteye hazırlanırken, disiplinli olmamı sağladı. Akademik hayat ve spor birbirine çok bağlı. Judoya başlamasaydım belki hedeflerim farklı olacaktı ama bu spor bana bir yön çizdi" diye konuştu.

Küçük yaşta judoya başlayan Mert Vural (19) ise spora çocukluğundan beri ilgi duyduğunu belirterek, "10 yaşımda parkta oyun oynarken arkadaşlarım judodan bahsetti, ben de merak edip ailemle buraya geldim. Judoyu tanıdıkça ilgim arttı ve düzenli çalışmaya başladım. Antalya birincisi oldum, Türkiye ikinciliğim ve Avrupa derecelerim var. Judo bana disiplinli bir yaşam kazandırdı" dedi.

Avrupa derecesini 18 yaşında aldığını söyleyen Vural, "Geçen sene Avrupa'da ikincilik kazandım. Judonun hayatıma etkisi, beni bir düzene sokması oldu. Bu sayede bir hedef uğruna çalıştım. Aynı hedef için de çalışmaya devam ediyorum. İleride dünya şampiyonu olmak istiyorum" diye konuştu.