Orman zararlılarıyla mücadelede faydalı böcekler iş başında

ORMANDA ağaçları kurutan, tahribatı yangınlardan 5 kat zararlı olduğu için 'dumansız yangın' diye nitelendirilen zararlı böceklerle biyolojik mücadelede, geçen yıl 14 milyon 191 bin liralık harcama yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü'nün küresel ısınma ve iklim değişikliğine bağlı orman zararlılarıyla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor. Ağaçlara yerleşip kurutan ve tahribatıyla yangınlardan 5 kat zararlı olduğu için 'dumansız yangın' olarak tabir edilen orman zararlılarıyla mücadelede son yıllarda 'faydalı böcekler' önem kazandı.

38 BİN 100 KUŞ YUVASI ASILDI

Ülke yüz ölçümünün yaklaşık yüzde 30'unu kaplayan 23 milyon 363 bin 84 hektar ormanın korunması için yürütülen biyolojik, biyoteknik ve kimyasal mücadeleyle ağaçlara zarar veren böceklerin etkisinin en aza indirilmesi hedefleniyor. Zararlı türlere karşı geçen yıl 124 bin 647 hektar ormanda mücadele gerçekleştirildi. Orman alanlarına 38 bin 100 kuş yuvası asıldı, 856 bin 398 yırtıcı böcek üretimi gerçekleştirildi, çam kese böceğinin görüldüğü alanlarda 1483 adacık veya tel kafes tesis edildi.

55 MİLYON 557 BİN LİRA HARCANDI

Geçen yıl orman zararlılarına karşı 60 bin 21 hektarlık alanda yapılan biyolojik mücadele için 14 milyon 191 bin liralık harcama yapıldı. Ormana zarar veren böceğin biyolojisine göre gerçekleştirilen çalışmalarda, 27 bin 499 hektardaki biyoteknik mücadeleye 20 milyon 465 bin lira, 36 bin 629 hektardaki mekanik mücadeleye 20 milyon 339 bin lira, 498 hektardaki kimyasal mücadeleye 562 bin lira harcama yapıldı. Geçen yıl orman zararlılarıyla mücadeleye toplam 55 milyon 557 bin lira harcandı.