Cinayet şüphelisi: Babamla sadece kavga ettik, ben öldürmedim (2)
TUTUKLANDIAntalya'datartıştığı babası Süleyman Akyol'u 5 bıçak darbesiyle öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Oğuzhan Akyol, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
TUTUKLANDI
Antalya'datartıştığı babası Süleyman Akyol'u 5 bıçak darbesiyle öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan Oğuzhan Akyol, işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlik tarafından 'Kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
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