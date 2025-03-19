Yavru Akdeniz foku, 101 gün sonra denizle buluşturuldu

ANTALYA'da geçen yıl aralık ayında annesinden ayrı kalıp, kayalıklarda ölüm kalım mücadelesi verirken kurtarılan yavru Akdeniz fokunun Eskişehir'deki rehabilitasyon süreci tamamlandı. 101 günün sonunda Antalya'ya getirilen yavru fok, Akdeniz'in mavi sularına bırakıldı. Yetkililer, Akdeniz fokuna zarar vermenin 557 bin 212 lira idari para cezasının yanında hapis cezasının da bulunduğu uyarısında bulundu.

Sualtı Araştırmaları Derneği- Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG) araştırmacıları tarafından Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Çaltıcak Sahili’nde 4 Aralık 2024'te fırtınalı havada annesinden ayrı kalmış yavru fok, ölüm- kalım savaşı verirken bulundu. Yavru fok, yerinde yapılan gözlemler ve ayrıntılı değerlendirmenin ardından 8 Aralık 2024 tarihinde bulunduğu yerden alınarak rehabilitasyon için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü. Yavru foku rehabilite etmek amacıyla iki kurumun birlikte planladığı ortak çalışma süreci, titizlikle yürütüldü. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) yetkililerinin koordinasyonu ile yavru fok Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde bakım sürecine alındı. Önce günde 6 defa beslenmeyle başlanan, ardından katı gıdaya geçen, sonrasında avlanma hareketleriyle salıma hazır hale gelen yavru fok, 101 günün sonunda rehabilitasyon sürecini tamamladı.

DENİZE DÖNMEKTE ZORLANDI

Yavru fok, bugün Antalya'nın Kemer ilçesine bağlı Çıralı mevkiine getirilerek Olympos Sahili’nden denize bırakıldı. Sahile bırakılan yavru fok, ilk olarak farklı noktalara giderek ölmek üzereyken kurtarıldığı denize dönmekte zorlandı. Yetkililerin de yardımıyla yaklaşık 30 dakikanın ardından yavru fok, Akdeniz'in mavi sularına girdi. Yavru fokun sırtına takılan uydu vericisi sayesinde takip edilebileceği belirtildi. Fokun denize salınmasına Doğa Koruma ve Milli Parklar 6'ncı Bölge Müdürlüğü Biyolojik Çeşitlilik ve Ekosistem Hizmetleri Şube Müdürü Ersan Berberoğlu, Av ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Tamer Yılmaz, Beydağları Sahil Milli Park Müdürü Uğur Torunoğlu ile SAD-AFAG ve Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi yetkilileri katıldı.

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