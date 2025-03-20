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        Çiçekçiyi tek yumrukla öldüren sanığa müebbet talebi

        ANTALYA'da, çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı'nın (29) tek yumrukla ölümüne neden olan Kıvanç Şensöz'ün (32), 'Kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapsi istendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2025 - 13:37 Güncelleme: 20.03.2025 - 13:40
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        Çiçekçiyi tek yumrukla öldüren sanığa müebbet talebi
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        ANTALYA'da, çiçekçi Eşref Yunus Yıldırıcı'nın (29) tek yumrukla ölümüne neden olan Kıvanç Şensöz'ün (32), 'Kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapsi istendi.

        Sosyal medya hesaplarında çiçek satışı yapan ve boksör olduğu iddia edilen Kıvanç Şensöz'ün yabancı uyruklu eşi Dara Şensöz, oluşturulan hesaplarından çiçek buketiyle kendi fotoğrafını paylaştı. Aynı bölgede çiçekçilikle uğraşan Eşref Yunus Yıldırıcı'nın kız kardeşi Firdevs Yıldırıcı, Şensöz'ün eşinin paylaşımının ekran görüntüsünü alarak, kendi iş yerlerinin sosyal medya hesaplarından paylaştı. Firdevs Yıldırıcı'nın paylaştığı ve yüzü görünmeyen fotoğrafı fark eden Kıvanç Şensöz, “Neden karımın fotoğrafını paylaşıyorsunuz, emek hırsızısınız” diyerek tepki gösterdi. Firdevs Yıldırıcı, Şensöz'den özür diledi.

        Kıvanç Şensöz, Eşref Yunus Yıldırıcı ile yüz yüze görüşmek istedi ve 12 Ekim 2024 günü saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki çiçek deposuna gitti. Bu sırada Şensöz, bir anda yumruk atarak Yıldırıcı'yı yere düşürdü. Şensöz'ün defalarca tekmelediği Yıldırıcı'yı, dayısı Ali Okur kurtardı. Kısa sürede adrese sevk edilen sağlık ekibi, bilinci kapalı Yıldırıcı'yı Kepez Devlet Hastanesi'ne götürdü. Komaya giren Eşref Yunus Yıldırıcı, bir süre sonra yaşamını yitirdi. Gözaltına alınan Kıvanç Şensöz, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. Otopsi raporunda, Yıldırıcı'nın darbeye bağlı kafatası bütünlüğünde bozulma ve kırılma ile birlikte beyin kanamasına bağlı hayatını kaybettiği ifade edildi.

        SAVCILIK MÜTALAAYI AÇIKLADI

        Tutuklu sanık Kıvanç Şensöz'ün Antalya 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamasına devam edildi. Sanık Şensöz, Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlanırken, taraflar ve avukatlar duruşma salonunda hazır bulundu. Mütalaayı açıklayan duruşma savcısı, sanık kıvanç Şensöz'ün 'Kasten öldürme' suçundan ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti. Duruşma ertelendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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