Antalya'da 'İmamoğlu' gerginliği (2)

Antalya'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden 11'i kadın 37 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

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