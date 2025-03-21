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        Antalya'da 'İmamoğlu' gerginliği (2)

        37GÖZALTIAntalya'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden 11'i kadın 37 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 10:04 Güncelleme: 21.03.2025 - 10:04
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        Antalya'da 'İmamoğlu' gerginliği (2)
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        37GÖZALTI

        Antalya'da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto eden 11'i kadın 37 kişi, polis tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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