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        Tefeci suç örgütünün 7 şüphelisi adliyede

        ANTALYA merkezli 6 ilde tefeci organize suç örgütüne yönelik 'Vurgun Operasyonu'nun Alanya ayağında gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 12:15 Güncelleme: 21.03.2025 - 12:20
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        Tefeci suç örgütünün 7 şüphelisi adliyede
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        ANTALYA merkezli 6 ilde tefeci organize suç örgütüne yönelik 'Vurgun Operasyonu'nun Alanya ayağında gözaltına alınan 7 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın dün sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Cumhuriyet başsavcılıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı koordinasyonunda Antalya merkezli 6 ilde Cemal Fidan'ın elebaşılığını yaptığı tefeci organize suç örgütüne yönelik 'Vurgun Operasyonu' düzenlendi. 650 personelin katılımıyla Antalya merkezli İstanbul, İzmir, Konya, Isparta ve Mersin'de 61 ayrı adrese eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda, 45 şüpheli yakalandı. Aramalarda, ruhsatsız tabancalar ile çok sayıda çek/senet, tapu, satış sözleşmesi, telefon ve bellek ele geçirildi. Yaklaşık 15 milyar TL değerinde; 250 odalı 5 yıldızlı otel, organize sanayi bölgesinde fabrika bulunan 220 dönümlük arazi, 3 apartman, 2 büyük et entegre tesisi, 29 villa, 6 iş yeri, 71 arsa/tarla, 76 araç ile 4 şirkete el konuldu. 4 şirkete kayyım ataması yapılarak adli tahkikat başlatıldı.

        Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; tefe faizi uygulayarak mağdurları birden fazla tefeciye borçlandırdıkları, çekleri ve senetleri şantaj, tehdit yoluyla tahsil ettikleri ve mağdurların şikayetçi olmalarını engelledikleri, teminat olarak aldıkları çekleri ise faktoring şirketlerinden nakte çevirerek, çek bedeli üzerinden yüksek oranlarda komisyon adı altında faiz bedeli aldıkları tespit edildi. Şüpheliler hakkında; 'Suç işlemek amacı ile örgüt kurmak', 'Tefecilik', 'Silahla tehdit', 'Kasten yaralama', '6136 sayılı Kanun'a muhalefet' ve 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' suçlarından soruşturma başlatıldı.

        ELEBAŞI DA DAHİL 10 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

        Antalya'nın Manavgat ilçesinde gözaltına alınan şüphelilerden 26'sı dün adliyeye sevk edilirken, örgüt elebaşı Cemal Fidan ile avukatlar Mustafa Gül ve Mustafa Özer, Mehmet Avcı, Hacı Ertek, Mehmet Emin Kılıç, Cihan Avcı, Tahsin Demir, Cuma Avcı ve Mustafa Aygün tutuklandı. E.E., K.E., N.E., F.A., E.K., H.Ö.Ö., A.N.G., H.B.A., A.Ç., S.E., M.C., A.T., G.C., Y.A., O.V.K. ve M.O. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. Operasyon kapsamında Manavgat'ta 4 firarinin arandığı belirtildi.

        ALANYA'DA 7 GÖZALTI

        Operasyonun Alanya ayağında gözaltına alınan 1'i kadın 7 şüpheli ise işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Jandarma eşliğinde geniş güvenlik önlemleri altında Alanya Adliyesi'ne getirilen 7 şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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