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        Dervişoğlu: Türkiye'deki yargı kılıcını siyasetin üzerinde sallayamazsınız

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, "Muhalefete tuzak kurmak ve karşına çıkması muhtemel adayları tasfiye etmek için Türkiye'deki yargı kılıcını siyasetin üzerinde sallayamazsınız" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 22:24 Güncelleme: 21.03.2025 - 22:30
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        Dervişoğlu: Türkiye'deki yargı kılıcını siyasetin üzerinde sallayamazsınız
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        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, “Muhalefete tuzak kurmak ve karşına çıkması muhtemel adayları tasfiye etmek için Türkiye'deki yargı kılıcını siyasetin üzerinde sallayamazsınız” dedi.

        İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki kapalı pazar yerinde düzenlenen iftar programına katıldı. Programa, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, İYİ Parti Antalya il temsilcileri, partililer ve vatandaşlar katıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla ilgili konuşan Dervişoğlu, “Türkiye, önemli günlerden geçiyor. Bu yaşanan gelişmelerin hiçbiri bizim için sürpriz olmadı. Erdoğan’ın Türkiye'yi kaosa sürükleyebilme ihtimalinden bile bahsettim. Öyle şeyler yapar ki Türkiye sokaklara da dökülebilir diye uyardım. Bu hukuksuzluğa, gerektiğinde isyan etmek mecburiyetindeyiz. Cumhuriyet Halk Partisi'ne, yüz yılı aşmış bir siyasi partiye, Atatürk'ün kurduğu bir siyasi partiye, kayyum atamaya kalkışmak, kongresini iptale yeltenmek bir siyasi çılgınlık olarak tarif edilebilir” ifadelerini kullandı.

        ‘YARGI KILICINI SİYASETİN ÜZERİNDE SALLAYAMAZSINIZ’

        Dervişoğlu, kürsülerde yaptığı konuşmaların ardından kendisine düşman olunduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

        “Ben büyük Türk milleti için konuşuyorum. Buraya gelirken yolda bir açıklama okudum. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, mevcut dosyadan haberleri olmadığı için konuyla alakalı herhangi bir şey söyleyemeyeceğini ifade etmiş. Fakat gazete sayfalarını çevirdiğinizde gizlilikle sürdürülen soruşturmalarla ilgili yandaş gazetecilerin delillerini görüyorsunuz. Suç ne zaman işlenirse suçlunun yakasına yapışmak mecburiyetindesin. Delilleri birleştir. Muhalefete tuzak kurmak ve karşına çıkması muhtemel adayları tasfiye etmek için Türkiye'deki yargı kılıcını siyasetin üzerinde sallayamazsınız. Bu soruşturmaların üstüne bir de itibarsızlaştırma başlayacak. Yeni bir muhalefet anlayışının ortaya koyulması gerektiğine işaret ediyoruz. İYİ Parti, hiçbir siyasi ittifakın asla tarafı olmayacak. Ama haksızlıklara karşı hukuksuzluklara karşı, bu büyük millete yapılan yanlışlıklara karşıyız. Başka muhalefet partileriyle eylemde bir olmayacağız. Söylemde bir olmayacağız” diye konuştu.

        ‘ABDULLAH ÖCALAN'A SAYIN DEMEK, BEYEFENDİ DEMEK ARTIK ADETTEN OLDU’

        Dervişoğlu, “Abdullah Öcalan'a af konuşuluyor. Kandil'deki eşkıyalar ‘Abdullah Öcalan serbest bırakılmadan silah bırakmayız’ diye büyük Türk milletine kafa tutuyorlar. Tek milliliğimizi tartışmaya açıyorlar. Adamın biri Kandil'den ‘Bugün eğer Abdullah Öcalan'a sayın diyorlarsa bunu silahlı mücadeleyle sağladık’ diyorlar. Abdullah Öcalan'a, sayın demek, beyefendi demek artık adetten oldu” dedi.

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