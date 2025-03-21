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        Türkiye U21 – Kosova U21: 2-1

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde bulunan Gain Park Stadyumu'nda oynanan Dünya U21 Hazırlık Maçlarında Türkiye U21 Ümit Milli Futbol Takımı, Kosova U21'i 2-1 yendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 22:33 Güncelleme: 21.03.2025 - 22:35
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        Türkiye U21 – Kosova U21: 2-1
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        ANTALYA’nın Alanya ilçesinde bulunan Gain Park Stadyumu’nda oynanan Dünya U21 Hazırlık Maçlarında Türkiye U21 Ümit Milli Futbol Takımı, Kosova U21’i 2-1 yendi. Ay-yıldızlıların golleri 11’inci dakikada İzzet Çelik ve 65’inci dakikada Semih Kılıçsoy kaydederken, Kosova’nın golü 33’üncü dakikada Frokaj’dan geldi.

        Dünya U21 Hazırlık Maçlarında Türkiye U21 Ümit Milli Futbol Takımı, Kosova U21 ile karşılaştı. Mücadeleye hızlı başlayan Ay-yıldızlılar, 11’inci dakikada İzzet Çelik’in golüyle öne geçti. Kosova ise 33’üncü dakikada Frokaj ile cevap verdi. İkinci yarıda iki takım da skoru değiştirmek için fırsatlar bulsa da ceza sahası içerisinde Kosova’dan Selmonaj’ın eline çarpan topta hakem Mazlum Doğan Bodur penaltı noktasını gösterdi. Penaltı noktasının başına geçen Semih Kılıçsoy, 65’inci dakikada topu sağ köşeye göndererek skoru 2-1’e getirerek maçın skorunu belirleyen galibiyet golünü kaydetti. Karşılaşma 2-1’lik Türkiye U21 Ümit Milli Futbol Takımı’nın galibiyetiyle sona erdi.

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