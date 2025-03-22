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        Kaldırıma çarpan araçtan fırlayan Buse öldü, sürücü yaralandı

        ANTALYA'da halk otobüsünü sollamak isterken sürücünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç kaldırıma çarptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 09:39 Güncelleme: 22.03.2025 - 09:45
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        Kaldırıma çarpan araçtan fırlayan Buse öldü, sürücü yaralandı
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        ANTALYA'da halk otobüsünü sollamak isterken sürücünün kontrolünü kaybettiği hafif ticari araç kaldırıma çarptı. Araçtan fırlayan Buse Ceren Karacaoğlu (22) hayatını kaybetti, sürücü yaralandı.

        Kaza, dün saat 22.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Meltem Mahallesi Dumlupınar Bulvarı'nda meydana geldi. Ahmet Ü., kullandığı 07 AIT 631 plakalı hafif ticari araçla iddiaya göre Ahmet C.C.'nin kullandığı 07 AU 0079 plakalı özel halk otobüsünü sollamaya çalıştı. Ahmet Ü.'nün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, kaldırıma çarparak durdu. Araçta yolcu olarak bulunan Buse Ceren Karacaoğlu dışarı fırladı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Karacaoğlu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Karacaoğlu'nun cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Yaralanan sürücü Ahmet Ü. ise tedavisi için hastaneye götürüldü. Karacaoğlu'nun Kıbrıs'taki özel bir üniversiteden yeni mezun olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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