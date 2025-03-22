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        Düden Şelalesi'ndeki falezlerden düştü, itfaiye ve AFAD kurtardı

        ANTALYA'daDüden Şelalesi'nin bitiminde yer alan falezlerden düşen Erman Güven (33), itfaiye ve AFAD'ın 1 saatlik çalışması ile yaralı olarak kurtarıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.03.2025 - 15:55 Güncelleme: 22.03.2025 - 16:00
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        Düden Şelalesi'ndeki falezlerden düştü, itfaiye ve AFAD kurtardı
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        ANTALYA'daDüden Şelalesi'nin bitiminde yer alan falezlerden düşen Erman Güven (33), itfaiye ve AFAD'ın 1 saatlik çalışması ile yaralı olarak kurtarıldı.

        Olay, saat 13.30 sıralarında Kepez ilçesi Varsak Mahallesi Yukarı Düden Şelalesi bitiminde meydana geldi. Şelalenin bitiminde yer alan falezlere gelen Erman Güven, dengesini kaybedince yaklaşık 30 metreden toprak alana düştü. Olayı görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbarla olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi. Orak ve bağ makasıyla çalılıkları açan itfaiye ve AFAD ekipleri, iple Erman Güven' ulaştı. Ekipler, Güven'i bulunduğu noktadan çıkartmak için hazırlık yaptı. 1 saat süren kurtarma operasyonunun ardından Güven önce sedyeye alındı, ardından güvenli noktaya taşındı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Güven, Düden Şelalesi'nin merdivenlerinden kaşık sedye ile taşınıp ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Güven'in kol ve bacağında kırıklar olduğu öğrenildi. Diğer yandan kurtarma operasyonu, turistler tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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