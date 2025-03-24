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        Eylemde göğsüne parke taşı isabet eden polis yaralandı

        ANTALYA'da İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto gösterilerinde atılan parke taşı göğsüne isabet eden polis memuru yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 10:23 Güncelleme: 24.03.2025 - 10:25
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        Eylemde göğsüne parke taşı isabet eden polis yaralandı
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        ANTALYA'da İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto gösterilerinde atılan parke taşı göğsüne isabet eden polis memuru yaralandı.

        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını protesto eden grup, saat 00.30 sıralarında Cumhuriyet Meydanı'ndan Meltem Bulvarı'na yürüdü. Taş, cam şişe, çakmak, torpil gibi malzemeler fırlatan gruba, polis ekipleri TOMA ile müdahale etti. Uzun süre Akdeniz Üniversitesi ana giriş kapısı önünde bekleyen ve kampüse girmek isteyen grup ile polis ekipleri arasında arbede yaşandı. Bu sırada göstericiler tarafından atılan parke taşı, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı bir polis memurunun göğsüne isabet etti. Nefes almakta zorlanan ve yere yığılan polis memuruna, meslektaşları müdahale etti. Arkadaşları, sağlık ekibi gelene kadar yaralı polisin elini bırakmadı. Göstericilerin arasında zorlukla ilerleyen ambulans, ilk müdahalenin ardından yaralı polisi Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Protestocu grup, saat 02.00 sıralarında polis ekiplerinin müdahalesiyle dağıldı.

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