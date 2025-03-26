Antalya'da hastanede yangın; hastalar tahliye ediliyor
ANTALYA'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisinde yangın çıktı.
ANTALYA'da Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisinde yangın çıktı. Yoğun duman nedeniyle acil servis ve hastane boşaltılmaya başlandı.
Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nin acil servisinde öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yoğun duman nedeniyle acil servis ve hastane boşaltılmaya başlandı.
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