Antalya'da hastanede yangın; hastalar tahliye edildi (6)

15PERSONEL DUMANDAN ETKİLENDİ

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimliğinden alınan bilgiye göre, B Blok'un tahliyesi sorunsuz şekilde gerçekleştirildi. B Blok’taki kliniklerden 110, ameliyathanelerden 3, yoğun bakım ünitesinden 16 hastanın tahliye edilip, diğer bloklara götürüldüğü kaydedildi. Çoğu yetişkin acil ve çocuk acil olmak üzere 41 hastanın ambulanslarla diğer hastaneler sevk edildiği, 15 hastane personelinin tahliye sırasında dumandan etkilendiği belirtildi.