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        Maymun 'Fıstık', yeni ailesine kabul edildi

        ANTALYA Otogarı'nda el konulan 'Rhesus' türü yavru maymun 'Fıstık', Doğal Yaşam Parkı'nda rehabilitasyon sürecini tamamladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.03.2025 - 11:59 Güncelleme: 27.03.2025 - 12:05
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        Maymun 'Fıstık', yeni ailesine kabul edildi
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        ANTALYA Otogarı'nda el konulan 'Rhesus' türü yavru maymun 'Fıstık', Doğal Yaşam Parkı'nda rehabilitasyon sürecini tamamladı. Park Müdürü Aygül Arsun, "Fıstık, sağlık kontrollerinin ardından sürüye kabul edildi. Şu an anne birey ve üvey kardeşleriyle iyi ilişkisi var" dedi.

        Antalya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde geçen aralık ayında X-Ray cihazından geçirilirken fark edilen ve kaçak yollarla Türkiye'ye getirildiği belirlenen 'Rhesus' türü yavru maymun, Antalya Büyükşehir Belediyesi Doğal Yaşam Parkı'na teslim edildi. 'Fıstık' adı verilen yavru maymun, yaklaşık 3 aylık rehabilitasyon ve karantina sürecinin ardından bugün parkta yaşamını sürdüren maymun sürüsüne katıldı.

        Antalya Doğal Yaşam Parkı Müdürü Aygül Arsun, Fıstık'ın sağlık kontrollerinin tamamlandığını, sürüye uyum sürecinin başarıyla geçtiğini belirterek, "26 Aralık tarihinde Antalya Otogarı'nda el konulan 'Rhesus' cinsi maymunu parkımıza teslim almıştık. Yaklaşık 3 ay süren rehabilitasyon ve karantina süreçlerinde sağlık kontrolleri yapıldı. Ardından onu ailesiyle birlikte yeni ortamına aldık. Bu süreç doğal ilerledi, sürünün Fıstık'ı kabul etmesi zaman aldı. Ancak denemeler sonunda anne birey sahiplendi. Daha önce büyüttüğü bir yavru maymun daha vardı, şimdi Fıstık ile birlikte onu da sahiplenmiş durumda" dedi.

        SÜRÜDE KABUL GÖRDÜ

        Parkta koruma altında tutulan Fıstık'ın yeni ailesi kabilenin maymunlarının tamamının yasa dışı hayvan ticaretine konu olduğunu, Doğal Yaşam Parkı'nda doğmamış bireyler olduğunu vurgulayan Arsun, "Buradaki tüm maymunlar Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından el konulmuş ve kaçak ticaretten kurtarılmış bireyler. Fıstık geldiğinde stres altındaydı, annesinden erken ayrılmış, aç ve zayıftı. Karantina sürecinde sağlık kontrolleri yapıldı ve şu an herhangi bir sağlık sorunu bulunmuyor" diye konuştu.

        Fıstık'ın yaklaşık 15 gün önce sürüyle tamamen bütünleştiğini belirten Arsun, "Onu sürüye dahil etmek için denemeler yaptık. İlk başlarda bazı bireyler reddetti, ancak süreç içinde uyum sağladı. Şu an annesiyle ve üvey kardeşleriyle iyi bir ilişkisi var. Anne birey, sürünün en yaşlısı olan 'Muko'. Daha önce büyüttüğü bir yavru maymun olduğu için Fıstık'a da sahip çıktı. Onu kucaklayıp koruma içgüdüsüyle yaklaşıyor" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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