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        Antalya'da suç örgütü operasyonuna 21 tutuklama

        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonunda gözaltına alınan 72 şüpheliden 21'i tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.03.2025 - 14:46 Güncelleme: 28.03.2025 - 14:50
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        Antalya'da suç örgütü operasyonuna 21 tutuklama
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        ANTALYA'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin uyuşturucu imal ve ticareti yaptığı belirlenen suç örgütüne yönelik operasyonunda gözaltına alınan 72 şüpheliden 21'i tutuklandı.

        Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Mahmutlar Jandarma Karakol Komutanlığı ile Antalya İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ve KOM Şube Müdürlükleri ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Elebaşılığına M.K.'nin yaptığı suç örgütünün, Antalya merkez ve Şanlıurfa başta olmak üzere çeşitli illerden temin ettikleri uyuşturucuyu Alanya'da sattıkları belirlendi. Ekipler, 26 Mart'ta Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde 25 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 'Uyuşturucu imal ve ticareti' suçundan 8, 'Uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçundan 45 olmak üzere 53 şüpheliye yönelik işlem yapıldı. Aramalarda uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 19 kişi daha gözaltına alındı.

        Operasyonlarda 1 kilo 750 gram metamfetamin, 45 gram kubar esrar, 4 bin 800 kullanımlık sentetik kannabinoid, 40 sentetik hap, 3 av tüfeği, dedektör ve bıçak ele geçirildi. Gözaltına alınan 72 şüpheliden işlemleri tamamlanan 27'si adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 21'i tutuklanırken, 6'sı hakkında adli kontrol kararı verildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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