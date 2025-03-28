Antalyaspor - Alanyaspor maçının ardından
EmreBelözoğlu: İlk yarının sonundaki gol bize çok büyük bir ivme kazandırdı
Joao Pereira: Maalesef şansız bir gol yedik, nasıl olduğunu biz de çok anlamadık
Adem AKALAN - Mehmet KILIÇASLAN / ANTALYA,
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.