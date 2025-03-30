Sahipsiz canlar bayramda ziyaretçilerini bekliyor
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Ramazan Bayramı'nda 14.
ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Ramazan Bayramı'nda 14.00-16.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner İşleri Şube Müdürü Aslı Kılıç, "Tüm vatandaşlarımızı bu özel günlerde can dostlarımızı ziyaret etmeye bekliyoruz" dedi.
Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Ramazan Bayramı'nda da ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Bakımevinde yüzlerce sahipsiz kedi ve köpek yeni yuvalarına kavuşmayı bekliyor. Bakımevinin bayramda da ziyaret edilebileceğini belirten Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Veteriner Hekim Aslı Kılıç, "Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezimizde hafta içi ve hafta sonu olduğu gibi bayramda da 14.00-16.00 saatleri arasında ziyaret ve sahiplendirme işlemleri yapılacaktır. Tüm vatandaşlarımızı bu özel günlerde can dostlarımızı ziyaret etmeye bekliyoruz" diye konuştu.
7/24 ACİL MÜDAHALE VE TEDAVİ HİZMETİ
Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bakımevinde, sahiplendirmenin yanı sıra hastalık tedavileri, kısırlaştırma, aşılama, mikroçip uygulamaları ve kimliklendirme işlemleri de yapıldığını aktaran Kılıç, Kentte 5 merkez ilçesinde 7/24 acil müdahale hizmeti verdiklerini belirtti. Aslı Kılıç, "Merkezimize gelen trafik kazası mağduru kedi ve köpeklerin çoğunluğunda kırık vakaları görülüyor. Bakımevimiz, Antalya'da ortopedi operasyonu gerçekleştiren tek merkez özelliğini taşıyor. Operasyon sonrası bakım sürecinin tamamlanmasının ardından bu hayvanlarımız da sahiplendirme sürecine dahil ediliyor" dedi.
ZİYARETÇİ SAYISINDA ARTIŞ
Bakımevinde şu an yaklaşık 380 kedi ve 1180 köpek bulunduğunu belirten Kılıç, "Her yıl binin üzerinde hayvan sahiplendiriyoruz. Son yıllarda vatandaşların barınaklardan hayvan sahiplenme konusunda daha bilinçli hale gelmesi sevindirici. İnsanlar bir hayvanı satın almak yerine barınaktan sahiplenerek hem onların hayatını kurtarıyor hem de anlamlı bir dostluk kuruyor" diye konuştu. Bakımevinin taşınmasının ardından ziyaretçi sayısında da artış yaşandığını belirten Aslı Kılıç, "Başlangıçta merkezin uzak olmasının ziyaretleri olumsuz etkileyebileceği düşünülüyordu. Aksine, son yıllarda ziyaretçi sayımızda büyük artış var" ifadelerini kullandı.
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