Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Sahipsiz canlar bayramda ziyaretçilerini bekliyor

        ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Ramazan Bayramı'nda 14.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 10:45 Güncelleme: 30.03.2025 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sahipsiz canlar bayramda ziyaretçilerini bekliyor
        ABONE OL

        ANTALYA Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Ramazan Bayramı'nda 14.00-16.00 saatleri arasında ziyarete açık olacak. Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi Veteriner İşleri Şube Müdürü Aslı Kılıç, "Tüm vatandaşlarımızı bu özel günlerde can dostlarımızı ziyaret etmeye bekliyoruz" dedi.

        Antalya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi, Ramazan Bayramı'nda da ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek. Bakımevinde yüzlerce sahipsiz kedi ve köpek yeni yuvalarına kavuşmayı bekliyor. Bakımevinin bayramda da ziyaret edilebileceğini belirten Büyükşehir Belediyesi Veteriner İşleri Şube Müdürü Veteriner Hekim Aslı Kılıç, "Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezimizde hafta içi ve hafta sonu olduğu gibi bayramda da 14.00-16.00 saatleri arasında ziyaret ve sahiplendirme işlemleri yapılacaktır. Tüm vatandaşlarımızı bu özel günlerde can dostlarımızı ziyaret etmeye bekliyoruz" diye konuştu.

        7/24 ACİL MÜDAHALE VE TEDAVİ HİZMETİ

        Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bakımevinde, sahiplendirmenin yanı sıra hastalık tedavileri, kısırlaştırma, aşılama, mikroçip uygulamaları ve kimliklendirme işlemleri de yapıldığını aktaran Kılıç, Kentte 5 merkez ilçesinde 7/24 acil müdahale hizmeti verdiklerini belirtti. Aslı Kılıç, "Merkezimize gelen trafik kazası mağduru kedi ve köpeklerin çoğunluğunda kırık vakaları görülüyor. Bakımevimiz, Antalya'da ortopedi operasyonu gerçekleştiren tek merkez özelliğini taşıyor. Operasyon sonrası bakım sürecinin tamamlanmasının ardından bu hayvanlarımız da sahiplendirme sürecine dahil ediliyor" dedi.

        ZİYARETÇİ SAYISINDA ARTIŞ

        Bakımevinde şu an yaklaşık 380 kedi ve 1180 köpek bulunduğunu belirten Kılıç, "Her yıl binin üzerinde hayvan sahiplendiriyoruz. Son yıllarda vatandaşların barınaklardan hayvan sahiplenme konusunda daha bilinçli hale gelmesi sevindirici. İnsanlar bir hayvanı satın almak yerine barınaktan sahiplenerek hem onların hayatını kurtarıyor hem de anlamlı bir dostluk kuruyor" diye konuştu. Bakımevinin taşınmasının ardından ziyaretçi sayısında da artış yaşandığını belirten Aslı Kılıç, "Başlangıçta merkezin uzak olmasının ziyaretleri olumsuz etkileyebileceği düşünülüyordu. Aksine, son yıllarda ziyaretçi sayımızda büyük artış var" ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        Herkes normal hayatına dönünce cinayeti ortaya çıkardılar!
        "Ünvan Rafa kaldırıldı!"
        "Ünvan Rafa kaldırıldı!"
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan bayram mesajı
        Şiddetli yağış, toz taşınımı ve kuvvetli rüzgara dikkat!
        Şiddetli yağış, toz taşınımı ve kuvvetli rüzgara dikkat!
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Beşiktaş'tan 'Namağlup' göndermesi
        Putin'e ait olduğu düşünülen limuzin alev aldı
        Putin'e ait olduğu düşünülen limuzin alev aldı
        Kırmızı kart ve penaltı doğru mu?
        Kırmızı kart ve penaltı doğru mu?
        Danimarka'da Grönland protestosu
        Danimarka'da Grönland protestosu
        Unutamadıkları bayramlar
        Unutamadıkları bayramlar
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifasını istedi
        Binlerce kişi Netanyahu'nun istifasını istedi
        17 yaşındaki çocuğa kanlı infaz!
        17 yaşındaki çocuğa kanlı infaz!
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Cem Yılmaz'a gönderme
        Boğmaca vakaları artışta!
        Boğmaca vakaları artışta!
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        "Herkese dokunduk ve sevildik"
        Suriye'de yeni kabine açıklandı
        Suriye'de yeni kabine açıklandı
        Kartal apolet söktü!
        Kartal apolet söktü!
        Galatasaray, 28 maç sonra mağlup!
        Galatasaray, 28 maç sonra mağlup!
        Litvanya'da kaybolan ABD askerleri aranıyor
        Litvanya'da kaybolan ABD askerleri aranıyor
        Gölde kaybolmuştu! Acı haber geldi
        Gölde kaybolmuştu! Acı haber geldi
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması
        Bakan Şimşek'ten MASAK açıklaması

        Benzer Haberler

        Alanyaspor, Bodrum maçı hazırlıklarına başladı
        Alanyaspor, Bodrum maçı hazırlıklarına başladı
        Antalya'da Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ziyareti yapıldı
        Antalya'da Ramazan Bayramı arifesinde şehitlik ziyareti yapıldı
        Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi yakalandı
        Antalya'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 4 kişi yakalandı
        118 türden hayvanın korunduğu park bayramda da ziyarete açık
        118 türden hayvanın korunduğu park bayramda da ziyarete açık
        Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Avrupa hedefi için Halkbank'ı el...
        Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, Avrupa hedefi için Halkbank'ı el...
        Uzman diyetisyenden bayramda sağlıklı tatlı önerisi
        Uzman diyetisyenden bayramda sağlıklı tatlı önerisi