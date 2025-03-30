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        Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı

        ANTALYA'nın yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki aynı aileden Mesüt Özlemiş (49) ve Leyla Özlemiş (80) hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.03.2025 - 16:55 Güncelleme: 30.03.2025 - 17:00
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        Yolcu otobüsüyle otomobil çarpıştı: 2 ölü, 4 yaralı
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        ANTALYA'nın yolcu otobüsü ile çarpışan otomobildeki aynı aileden Mesüt Özlemiş (49) ve Leyla Özlemiş (80) hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı.

        Kaza, saat 11.30 sıralarında D695 kara yolunda Manavgat ilçesine bağlı Taşkesiği Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Hasan Yiğit'in (55) kullandığı 42 HC 731 plakalı Kontur firmasına ait yolcu otobüsü ile karşı yönden gelen Mesüt Özlemiş'in kullandığı 07 BAH 781 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Mesüt Özlemiş ile yanındaki Leyla Özlemiş hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan Ummu Gülsüm Özlemiş (49), Kübra Özlemiş (21), Leyla Özlemiş (24) ve Süleyman Özlemiş (11) yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalelerin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Mesüt Özlemiş ve Leyla Özlemiş'in cenazeleri yapılan incelemenin ardından morga konuldu.

        Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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