Lalenin atası Türk lalesi

LALENİNatası olarak bilinen Türk lalesi, genetik çeşitliliği ve endemik yapısıyla korunması gereken türler arasında yer alıyor. Antalya Orkidelerini ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği (ANTOK) Projeler Sorumlusu Pınar Kınıklı, "Bu türü dışarıdan almak yerine kendi kaynaklarımızı değerlendirerek park ve bahçelerimizde kullanabiliriz" dedi.

ANTOK Projeler Sorumlusu Pınar Kınıklı, Antalya'da yürütülen endemik bitki koruma çalışmaları hakkında bilgi verdi. 2010 yılından bu yana ulusal ve uluslararası birçok proje gerçekleştirdiklerini belirten Kınıklı, özellikle tehdit altındaki türlerin korunması için önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Avrupa Birliği tarafından desteklenen projeler kapsamında Antalya genelinde endemik bitki türlerinin saptandığını belirten Kınıklı, "Çalışmalarımız sonucunda en çok tehlike altındaki 40 bitki türünü belirledik. Orman Bölge Müdürlüğü ve Doğa Koruma Milli Parklar ile iş birliği yaparak bu türleri koruma altına almak için çeşitli projeler yürüttük" diye konuştu.

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