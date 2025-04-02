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        Lalenin atası Türk lalesi

        LALENİNatası olarak bilinen Türk lalesi, genetik çeşitliliği ve endemik yapısıyla korunması gereken türler arasında yer alıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.04.2025 - 09:52 Güncelleme: 02.04.2025 - 09:55
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        Lalenin atası Türk lalesi
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        LALENİNatası olarak bilinen Türk lalesi, genetik çeşitliliği ve endemik yapısıyla korunması gereken türler arasında yer alıyor. Antalya Orkidelerini ve Biyolojik Çeşitliliği Koruma Derneği (ANTOK) Projeler Sorumlusu Pınar Kınıklı, "Bu türü dışarıdan almak yerine kendi kaynaklarımızı değerlendirerek park ve bahçelerimizde kullanabiliriz" dedi.

        ANTOK Projeler Sorumlusu Pınar Kınıklı, Antalya'da yürütülen endemik bitki koruma çalışmaları hakkında bilgi verdi. 2010 yılından bu yana ulusal ve uluslararası birçok proje gerçekleştirdiklerini belirten Kınıklı, özellikle tehdit altındaki türlerin korunması için önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi. Avrupa Birliği tarafından desteklenen projeler kapsamında Antalya genelinde endemik bitki türlerinin saptandığını belirten Kınıklı, "Çalışmalarımız sonucunda en çok tehlike altındaki 40 bitki türünü belirledik. Orman Bölge Müdürlüğü ve Doğa Koruma Milli Parklar ile iş birliği yaparak bu türleri koruma altına almak için çeşitli projeler yürüttük" diye konuştu.

        MANİSA'DAN AKDENİZ'E YAYILMIŞ

        Koruma altına alınan en önemli türlerden birinin Türk lalesi olduğunu vurgulayan Kınıklı, "Bu tür, Manisa'dan Akdeniz'e kadar yayılış gösteriyor. Türkiye'ye özgü olması nedeniyle son derece önemli. Baharın habercisi olan kırmızı gözlü çiçekleriyle dikkat çeken bir bitki" dedi. Türk lalesinin lalelerin atası olarak kabul edildiğini belirten Kınıklı, "Bugün park ve bahçelerde kullanılan lale türleri, genetik çalışmalardan geçirilerek kültüre alınmış halleri. Ancak lalenin ana vatanı Türkiye. Tarihte genetik materyali yurt dışına çıkarılarak geliştirilen bu bitkinin, yeniden ülkemizde çalışılması ve korunması büyük önem taşıyor" diye konuştu.

        'LALENİN GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİNİ ATIRABİLİRİZ'

        Lalenin atası olarak bilinen Türk lalesinin korunması ve tanıtılmasının önemine dikkat çeken Kınıklı, Türkiye'de yetişen bu tür bitkilere sahip çıkılması gerektiğini belirtti. Lalenin ana vatanının Türkiye olmasıyla birlikte lale üretimi konusunda gelişmenin altını çizen Kınıklı, "Bu türü dışarıdan almak yerine kendi kaynaklarımızı değerlendirerek park ve bahçelerimizde kullanabiliriz. Hatta daha fazla çalışma yaparak lalenin genetik çeşitliliğini artırabilir ve yurt dışına satışını yapabiliriz" dedi.

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