4 binin üzerinde belgesiz konaklama tesisi, AYM kararının yürürlüğe girmesi için düzenleme bekliyor

TURİZM işletmelerinin faaliyet göstermesi için zorunlu tutulan 'Turizm İşletmesi Belgesi' düzenlemesi, Anayasa Mahkemesi (AYM) tarafından iptal edilip yürürlüğe girmesi için bakanlığa 9 aylık süre tanındı. Belgeleri olmadığı gerekçesiyle kapanan 4 binin üzerindeki konaklama tesisi, 9 aylık süre beklenmeden yasanın hızla revize edilip, turizm sezonuna yetiştirilmesini istiyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın 2021 yılında, turizm işletmelerinin faaliyet göstermesi için zorunlu tuttuğu Turizm İşletmesi Belgesi düzenlemesi, CHP'nin başvurusu üzerine AYM tarafından 24 Mart 2025 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan kararla iptal edildi. Özellikle basit konaklama işletmelerini yakından ilgilendiren yasa değişikliğiyle, tüm konaklama tesislerine Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan belge alma zorunluluğu getirilmişti. AYM, bu zorunluluğu kaldırarak konaklama tesisleriyle ilgili ruhsat yetkisini belediyelere geri verdi.

İPTAL ETTİ AMA 9 AY SÜRE VERDİ

Ancak bu kararın yürürlüğe girmesi için bakanlığa 9 aylık süre tanındı. Sektör temsilcileri, düzenleme sonrası 4 binin üzerinde konaklama tesisinin kapatıldığını, belediye belgeli tesislerin yeniden açılması gerektiğini, turizm sezonu açılmadan, küçük ve orta ölçekli otelleri temsil eden sivil toplum örgütlerinin de görüşleri alınarak bakanlığın yeni düzenlemeyi yapmasını talep etti.

‘TEK TALEBİMİZ HIZLI BİR ŞEKİLDE YASANIN REVİZE EDİLMESİ’

AYM'nin bakanlığa bu yasadaki normların yeniden belirlenmesi için 9 aylık süre verdiğine işaret eden Antalya Turistik Otelciler ve Pansiyoncular Derneği Başkanı Alp Özel, “Biz bu yasa çıkmadan önce küçük ve orta ölçekli oteller olarak bunun içinde olmayı çok istedik. Ama pek içinde olamadık. Daha doğrusu bize pek soran olmadı. Şu anda bakanımızdan ve bakanlığımızdan tek talebimiz bu yasanın hızlı bir şekilde revize edilmesi ve turizm sezonuna yetiştirilmesi. Önümüzdeki bir-iki ay içerisinde bunu hızla çıkartırsak, bizlerin de bilgi ve görüşü alınırsa bazı aksaklıkları gidermiş oluruz" ifadelerini kullandı.

'GÖREVE HAZIRIZ'

Türkiye'de 4 binin üzerinde otelin kapatıldığını dile getiren Özel, şunları söyledi:

“Bu kapatılan otellerin bazıları sistem olarak uygun olmayabilir. Ama biliyoruz ki bazıları da Türk turizmine yıllardan beri hizmet veren kadim tesisler. Bunlarla ilgili büyük sıkıntı var ve bunları değiştirebiliriz. Yine tarihi sit alanlarındaki işletmelerle ilgili bazı sorunlar var. Küçük şehir otellerinin birçok sıkıntısı var. Tüm bunlarla ilgili düzenlemeler için hızlı bir çalışma yaparsa bakanlığımız biz de her türlü desteği vermeye hazırız. Bu karar sonrası telefonlarımız susmuyor, Türkiye'nin her yerinden otelci arkadaşlar arıyor, 'Siz ne yaptınız? Nasıl olacak? Kapatılan oteller için açılma ihtimali var mı?' diye soruyorlar Tabii var ama dediğimiz gibi bakanlığımızın hızlı bir çalışma yapması çok değerli. Heyecanla bekliyoruz. Katkı koymak için de çok hevesliyiz, çok istekliyiz, her zaman göreve hazırız."