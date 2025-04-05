Çam kese böcekleri ile biyolojik mücadele

ANTALYA'daçam kese böcekleri, baharın gelmesi ile kızılçam ağaçlarında yoğun şekilde görülmeye başladı. Yaprak yiyerek beslenen zararlı türün orman ekosistemine zarar verdiğini kaydeden Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Hüseyin Çetin, "Calosoma böceklerinin üretimine başladık. Calosoma böcekleri, çam kese böceklerini yiyerek besleniyor" dedi.

Çam kese böcekleri, mart ve nisan ayında çam ağaçlarının üzerine ördükleri tülsü koza ile çoğalmaya başlıyor. Tüylü yapılarıyla dikkati çeken böcekler, insanlarda alerjik reaksiyonlara yol açarken, temas halinde hayvanlarda da çeşitli hastalıklara neden oluyor. Belediyeler ve Orman Genel Müdürlüğü, çam kese tırtılına karşı biyolojik mücadele kapsamında çeşitli çalışmalar yürütüyor.

BÖCEKLERİN SON 2 EVRESİ TEHLİKE SAÇIYOR

AÜ Fen Fakültesi'nden Prof. Dr. Hüseyin Çetin, "Şu anda özellikle çam ağaçlarında beyaz ağ içerisinde gördüklerimiz larva formudur. Bu form genellikle eylül ayı gibi ortaya çıkar, yavaş yavaş yürüyerek 5 evre geçirir. Mart ve nisan aylarında ağaçtan inerek, toprağa karışır. 5 evrenin son 2 evresi, insan ve hayvanlar için tehlikelidir. Alerjik tüyleri sayesinde insan ve hayvanlar üzerinde alerjiye yol açıyor. Hava sıcaklığı arttığı için insanlar piknik ve mesire alanlarına daha çok gidiyor ve kızılçam ağaçlarının olduğu bölgelerde oturuyorlar. Mümkün olduğunca uzak durulması gerekiyor. Küçük çocukları uyarmak ve bebeklere dikkat etmek lazım" dedi.