Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        Çam kese böcekleri ile biyolojik mücadele

        ANTALYA'daçam kese böcekleri, baharın gelmesi ile kızılçam ağaçlarında yoğun şekilde görülmeye başladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 09:47 Güncelleme: 05.04.2025 - 09:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çam kese böcekleri ile biyolojik mücadele
        ABONE OL

        ANTALYA'daçam kese böcekleri, baharın gelmesi ile kızılçam ağaçlarında yoğun şekilde görülmeye başladı. Yaprak yiyerek beslenen zararlı türün orman ekosistemine zarar verdiğini kaydeden Akdeniz Üniversitesi'nden (AÜ) Prof. Dr. Hüseyin Çetin, "Calosoma böceklerinin üretimine başladık. Calosoma böcekleri, çam kese böceklerini yiyerek besleniyor" dedi.

        Çam kese böcekleri, mart ve nisan ayında çam ağaçlarının üzerine ördükleri tülsü koza ile çoğalmaya başlıyor. Tüylü yapılarıyla dikkati çeken böcekler, insanlarda alerjik reaksiyonlara yol açarken, temas halinde hayvanlarda da çeşitli hastalıklara neden oluyor. Belediyeler ve Orman Genel Müdürlüğü, çam kese tırtılına karşı biyolojik mücadele kapsamında çeşitli çalışmalar yürütüyor.

        BÖCEKLERİN SON 2 EVRESİ TEHLİKE SAÇIYOR

        AÜ Fen Fakültesi'nden Prof. Dr. Hüseyin Çetin, "Şu anda özellikle çam ağaçlarında beyaz ağ içerisinde gördüklerimiz larva formudur. Bu form genellikle eylül ayı gibi ortaya çıkar, yavaş yavaş yürüyerek 5 evre geçirir. Mart ve nisan aylarında ağaçtan inerek, toprağa karışır. 5 evrenin son 2 evresi, insan ve hayvanlar için tehlikelidir. Alerjik tüyleri sayesinde insan ve hayvanlar üzerinde alerjiye yol açıyor. Hava sıcaklığı arttığı için insanlar piknik ve mesire alanlarına daha çok gidiyor ve kızılçam ağaçlarının olduğu bölgelerde oturuyorlar. Mümkün olduğunca uzak durulması gerekiyor. Küçük çocukları uyarmak ve bebeklere dikkat etmek lazım" dedi.

        'AĞACI SANKİ BİR ORMAN YANGININDAN ZARAR GÖRMÜŞ HALE ÇEVİREBİLİYOR'

        Çam kese böcekleriyle mücadele kapsamında 'terminatör' olarak adlandırılan Calosoma böceklerinin üretildiğini kaydeden Prof. Dr. Çetin, "O yılki ağacın verimini neredeyse tamamen yok edebilen bu böcekler, ağacı sanki bir orman yangınından zarar görmüş hale çevirebiliyor. Ağacın yapraklarıyla besleniyor, bu da ağacı savunmasız hale getiriyor. Çam kese tırtılı ile mücadele konusunda Antalya Orman Bölge Müdürlüğü ile beraber çalışmalar yürütüyoruz. Calosoma böceklerinin üretimine başladık. Calosoma böcekleri, çam kese böceklerini yiyerek besleniyor. Konutların çevresinde, cami ve okul gibi alanların bahçelerinde çam kese böcekleri varsa ilaçlama yapılıyor ya da makasla ağaçtan kesilip imha ediliyor" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul Havalimanı'nda dev operasyon: 455 kg kokain ele geçirildi!
        İstanbul Havalimanı'nda dev operasyon: 455 kg kokain ele geçirildi!
        Babasını vuran kayınpederini vurdu! Dünür kavgasında çifte ölüm!
        Babasını vuran kayınpederini vurdu! Dünür kavgasında çifte ölüm!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 11 il için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
        Meteoroloji'den saatli uyarı! 11 il için "sarı" alarm! 7 bölgede sağanak!
        Tek tek yanıt verdi
        Tek tek yanıt verdi
        EPDK açıkladı: Elektriğe yüzde 25 zam
        EPDK açıkladı: Elektriğe yüzde 25 zam
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        En iyi 5 modern kara film
        En iyi 5 modern kara film
        Milyarderlik hikâyesi
        Milyarderlik hikâyesi
        ABD Başkan Yardımcısından açıklamalar
        ABD Başkan Yardımcısından açıklamalar
        3 aylık bebek ve 4 yaşındaki kardeşi yangında öldü
        3 aylık bebek ve 4 yaşındaki kardeşi yangında öldü
        Saati neden sol bileğe takıyoruz?
        Saati neden sol bileğe takıyoruz?
        Immobile'nin yerine forvet iddiası!
        Immobile'nin yerine forvet iddiası!
        Ülkeye dönmeleri için para, uçak bileti ve otelde konaklama imkanı
        Ülkeye dönmeleri için para, uçak bileti ve otelde konaklama imkanı
        Fed Başkanından kritik açıklamalar
        Fed Başkanından kritik açıklamalar
        Yorgunluk mu, hastalık mı, yoksa alışkanlık mı?
        Yorgunluk mu, hastalık mı, yoksa alışkanlık mı?
        MHP lideri Bahçeli, mesaisine başladı
        MHP lideri Bahçeli, mesaisine başladı
        Olaylı derbinin sevkleri açıklandı!
        Olaylı derbinin sevkleri açıklandı!
        En ucuz iPhone 71.499 lira olabilir
        En ucuz iPhone 71.499 lira olabilir
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Jose Mourinho için Brezilya iddiası!
        Türkiye'nin, ABD'ye zeytinyağı ihracatında avantajlı konuma gelmesi bekleniyor
        Türkiye'nin, ABD'ye zeytinyağı ihracatında avantajlı konuma gelmesi bekleniyor

        Benzer Haberler

        "Hesaplar ve Tesadüfler" sergisi Antalya'da açıldı
        "Hesaplar ve Tesadüfler" sergisi Antalya'da açıldı
        Antalya'da, Gençler Arası Medya ve İletişim Projesi çalıştayı düzenlendi
        Antalya'da, Gençler Arası Medya ve İletişim Projesi çalıştayı düzenlendi
        Antalyaspor, Samsunspor maçına hazır
        Antalyaspor, Samsunspor maçına hazır
        Megasaray Hotels Açık Tenis Turnuvası devam ediyor
        Megasaray Hotels Açık Tenis Turnuvası devam ediyor
        Üç gün, üç gece süren Hint düğünleri için milyon dolarlık bütçe ayrılıyor
        Üç gün, üç gece süren Hint düğünleri için milyon dolarlık bütçe ayrılıyor
        Antalya'da, firari hükümlü evinin yatak odasından geçilen gizli tünelde yak...
        Antalya'da, firari hükümlü evinin yatak odasından geçilen gizli tünelde yak...