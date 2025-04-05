Antalyaspor - Samsunspor: 2-1

37'nci dakikada Van de Streek'in sağ kanattan ortasına iyi yükselen Samudio'nun indirdiği topa Larsson son anda dokunmasına rağmen meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

26'ncı dakikada kazanılan köşe vuruşunda Kaluzinski'nin arka direğe ortasına iyi yükselen Veysel'in kafa vuruşunu çizgi üzerinden Zeki Yavru uzaklaştırdı. Topu önünde bulan Kaluzinski, yay üzerindeki Güray Vural'a pasını verdi. Güray'ın sol ayağıyla yaptığı vuruşta Larsson'un dokunduğu top ağlara gitti. VAR uyarısıyla kenara gelen maçın hakemi Ümit Öztürk, incelemenin ardından golü ofsayt gerekçesiyle iptal etti.

18'inci dakikada Antalyaspor'un sağ kanattan taşıdığı ve arka direğe doğru yaptığı ortaya Samudio'nun uçarak kafa vuruşu kalenin yanından az farkla auta gitti.

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