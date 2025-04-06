Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Antalya Haberleri

        'Panik atak hastasıyım, ambulans beni havaalanına yetiştirebilir mi' diye 112'yi aradı

        ANTALYA İl Ambulans Servisi Başhekimi Münevver Kurt, 112'ye gelen gereksiz çağrıların acil müdahale gerektirecek vakaların önüne geçtiğini belirterek, "'Ambulans kiralamak istiyorum, kız arkadaşıma evlenme teklif edeceğim.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 10:15 Güncelleme: 06.04.2025 - 10:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        'Panik atak hastasıyım, ambulans beni havaalanına yetiştirebilir mi' diye 112'yi aradı
        ABONE OL

        ANTALYA İl Ambulans Servisi Başhekimi Münevver Kurt, 112'ye gelen gereksiz çağrıların acil müdahale gerektirecek vakaların önüne geçtiğini belirterek, “'Ambulans kiralamak istiyorum, kız arkadaşıma evlenme teklif edeceğim. Panik atak hastasıyım, ambulans beni havaalanına yetiştirebilir mi' şeklinde talepler alıyoruz" dedi.

        112 Acil Çağrı Merkezi, hayati tehlike taşıyan acil durumlar için hizmet veriyor. Ancak merkeze gelen bazı çağrılar, acil durumlarla ilgisi olmayan taleplerden oluşuyor. Yetkililer hattı meşgul eden çağrıların, acil müdahale gerektirecek olayların önüne geçtiğini ve kişilerin hayatına mal olabileceğini söyledi.

        24 SAAT HİZMET VERİYORLAR

        112 Acil Çağrı Merkezi'nin 24 saat hizmet verdiğini söyleyen Antalya İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzman Doktor Münevver Kurt, “Toplamda 100'ün üzerinde personelimiz bulunuyor. Çağrı yönlendiricileri, Nakil Koordinasyon Birimi danışmanları, hekimler ve diğer destek birimleriyle birlikte çalışmalar yürütülmektedir. Gelen çağrılar değerlendirildikten sonra acil yardım ambulansı gerekip gerekmediği belirlenir. Eğer ihtiyaç varsa, vatandaşa en yakın ambulans ekibi olay yerine yönlendirilir. Ambulans ekibi ulaşana kadar acil müdahale gerekiyorsa, çağrı danışmanlarımız devreye girerek telefonla yönlendirme yapar ve gerekli ilk yardım uygulamalarını vatandaşa anlatarak yardımcı olur" dedi.

        'AYAKKABI AYAĞIMI VURDU, AMBULANS BENİ EVE BIRAKABİLİR Mİ'

        Çağrı merkezine gelen ve meşgul eden talepleri anlatan Kurt, “'Evleneceğim kişinin bilgilerini versem, bulaşıcı ya da genetik bir hastalığı olup olmadığını öğrenebilir miyim? Gebelik testi yaptırmak istiyorum, ambulans gelip yapabilir mi? Ambulans kiralamak istiyorum, kız arkadaşıma evlenme teklifi edeceğim. Ayakkabı ayağımı vurdu, ambulans beni eve bırakabilir mi? Giderken yolda pansuman yapar mı? Panik atak hastasıyım, uçağımı kaçırmak istemiyorum. Ambulans beni havaalanına yetiştirebilir mi' şeklinde taleplerle karşılaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

        'İLK YARDIM EĞİTİMİ BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR'

        Acil vakalarda neler yapılması gerektiğine de değinen Kurt, “Acil yardım gerektiren vakalarda, kalp durması ve solunum durması gibi hayati durumlara müdahale edilmesi gerekebilir. Karşıdaki kişi ilk yardım bilgisine sahip değilse, çağrı merkezi personeli ona ne yapması gerektiğini adım adım anlatır. Ancak burada vatandaşlarımızın da bilinçli olması, ilk yardım eğitimi alması büyük önem taşımaktadır. Ne kadar yönlendirme yapsak da ilk yardımın temel bilgileri önceden öğrenilmeli. Her an herkesin başına gelebilecek acil durumlar karşısında, çocuklar ve yetişkinler için ayrı ayrı ilk yardım eğitimi alınmasını önemle vurguluyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
        CHP'de olağanüstü kurultay günü!
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        "Ferhunde hanım gelemedi biz geldik"
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 5 yaralı
        Komşular arasında silahlı kavga: 5 ölü, 5 yaralı
        ABD'de Ukraynalılara "ülkeyi terk edin" mesajı
        ABD'de Ukraynalılara "ülkeyi terk edin" mesajı
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı!
        Kuvvetli sağanak ve kar yağışı uyarısı!
        Dalgalar getirdi
        Dalgalar getirdi
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        Samsun'da iki otomobil çarpıştı: 5 ölü
        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci yakalandı
        Gözaltı kararı bulunan Kaan Ketenci yakalandı
        Para çok, jübile maçı yok
        Para çok, jübile maçı yok
        Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
        Yaşlandığınıza dair 4 tuhaf işaret
        500 yıllık değişim!
        500 yıllık değişim!
        Cem Yılmaz da göç etti
        Cem Yılmaz da göç etti
        8 yıl önce yapıldı! Evlerin değerini katladı
        8 yıl önce yapıldı! Evlerin değerini katladı
        ABD Başkanı Trump protesto edildi
        ABD Başkanı Trump protesto edildi
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        Galatasaray'dan Osimhen girişimi!
        Tur otobüsü kaza yaptı: 23 yaralı
        Tur otobüsü kaza yaptı: 23 yaralı
        Baba ile 3 kızına veda... Gözyaşları sel oldu...
        Baba ile 3 kızına veda... Gözyaşları sel oldu...
        Kafeye girip kabusu yaşattı
        Kafeye girip kabusu yaşattı
        Edirne'de esrarengiz cinayet
        Edirne'de esrarengiz cinayet
        Kalp krizinde 'ilk 5 dakika' uyarısı!
        Kalp krizinde 'ilk 5 dakika' uyarısı!

        Benzer Haberler

        Yanlış beslenme B12 eksikliğini artırıyor
        Yanlış beslenme B12 eksikliğini artırıyor
        Isparta'da 1 milyon kaçak makaron ele geçirildi
        Isparta'da 1 milyon kaçak makaron ele geçirildi
        Kaş açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 göçmenin cansız bedenine u...
        Kaş açıklarında 25 düzensiz göçmen kurtarıldı, 1 göçmenin cansız bedenine u...
        Antalyaspor-Samsunspor maçının ardından
        Antalyaspor-Samsunspor maçının ardından
        Antalya'da 90 öğrenci ilk defa statta maç izledi
        Antalya'da 90 öğrenci ilk defa statta maç izledi
        Antalyaspor-Samsunspor maçının ardından
        Antalyaspor-Samsunspor maçının ardından