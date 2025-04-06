'Panik atak hastasıyım, ambulans beni havaalanına yetiştirebilir mi' diye 112'yi aradı

ANTALYA İl Ambulans Servisi Başhekimi Münevver Kurt, 112'ye gelen gereksiz çağrıların acil müdahale gerektirecek vakaların önüne geçtiğini belirterek, “'Ambulans kiralamak istiyorum, kız arkadaşıma evlenme teklif edeceğim. Panik atak hastasıyım, ambulans beni havaalanına yetiştirebilir mi' şeklinde talepler alıyoruz" dedi.

112 Acil Çağrı Merkezi, hayati tehlike taşıyan acil durumlar için hizmet veriyor. Ancak merkeze gelen bazı çağrılar, acil durumlarla ilgisi olmayan taleplerden oluşuyor. Yetkililer hattı meşgul eden çağrıların, acil müdahale gerektirecek olayların önüne geçtiğini ve kişilerin hayatına mal olabileceğini söyledi.

24 SAAT HİZMET VERİYORLAR

112 Acil Çağrı Merkezi'nin 24 saat hizmet verdiğini söyleyen Antalya İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzman Doktor Münevver Kurt, “Toplamda 100'ün üzerinde personelimiz bulunuyor. Çağrı yönlendiricileri, Nakil Koordinasyon Birimi danışmanları, hekimler ve diğer destek birimleriyle birlikte çalışmalar yürütülmektedir. Gelen çağrılar değerlendirildikten sonra acil yardım ambulansı gerekip gerekmediği belirlenir. Eğer ihtiyaç varsa, vatandaşa en yakın ambulans ekibi olay yerine yönlendirilir. Ambulans ekibi ulaşana kadar acil müdahale gerekiyorsa, çağrı danışmanlarımız devreye girerek telefonla yönlendirme yapar ve gerekli ilk yardım uygulamalarını vatandaşa anlatarak yardımcı olur" dedi.