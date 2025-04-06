101 gün sonra denizle buluşturulan yavru fok ölü bulundu

ANTALYA'da geçen yıl aralık ayında annesinden ayrı kalıp, kayalıklarda ölüm kalım mücadelesi verirken kurtarılan, Eskişehir'deki 101 günlük rehabilitasyon süreci sonrası Kemer ilçesinde denizle buluşturulan yavru Akdeniz foku ölü bulundu.

Sualtı Araştırmaları Derneği- Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG) araştırmacıları tarafından Antalya'nın Konyaaltı ilçesine bağlı Çaltıcak Sahili’nde 4 Aralık 2024'te fırtınalı havada annesinden ayrı kalmış yavru fok, ölüm-kalım savaşı verirken bulundu. Yavru fok, yerinde yapılan gözlemler ve ayrıntılı değerlendirmenin ardından 8 Aralık 2024 tarihinde bulunduğu yerden alınarak rehabilitasyon için Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne götürüldü. Yavru foku rehabilite etmek amacıyla 2 kurumun birlikte planladığı ortak çalışma süreci, titizlikle yürütüldü. Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) yetkililerinin koordinasyonu ile yavru fok Eskişehir Hayvanat Bahçesi'nde bakıma alındı. Önce günde 6 defa beslenmeyle başlanan ardından katı gıdaya geçen, sonrasında avlanma hareketleriyle salıma hazır hale gelen yavru fok, 101 günün sonunda rehabilitasyon sürecini tamamladı.