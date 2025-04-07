SunExpress, Runtalya'ya 250 çalışanıyla katıldı

BU yıl 20'ncisi düzenlenen Runtalya'nın ana sponsorlarından SunExpress 'in yürüttüğü kampanya sonucunda toplanan bağışlarla Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın (TOG) yürüttüğü projeler desteklenecek.

Antalya'da düzenlenen Runtalya maratonu bu sene 65 farklı ülkeden yaklaşık 10 bin sporcuya ev sahipliği yaptı. Maratona 250 çalışanı ile katılan Türk Hava Yolları ve Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress bu sefer iyilik için koştu. Havayolu çalışanlarının yürüttüğü bağış kampanyalarından elde edilen gelirler, Toplum Gönüllüleri Vakfı’nın (TOG) projelerini destekleyecek.

2006 yılından bu yana düzenlenen maraton, yarı maraton, 10K, 10K Team ve 5K Sosyal Koşu kategorilerinin yer aldığı Runtalya, yarış öncesi, sırası ve sonrasındaki yan etkinlikleriyle beraber sağlıklı yaşamın eğlence ile iç içe olduğu bir spor festivali olma özelliği taşıyor.