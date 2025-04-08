Halterle gelen aşk, evlilikle taçlandı

ANTALYA'da spor yaparken tanışıp aşık olan bedensel engelli milli halterciler Simge Elif Poyraz (29) ve Faruk Öztürk (27) dünyaevine girdi.

Doğuştan bedensel engelli milli sporcu Faruk Öztürk, lise yıllarında antrenörünün yönlendirmesiyle halter sporuna başladı. Türkiye ve dünya şampiyonalarında birçok 1’incilik elde eden Öztürk, 2018 yılında fizik tedaviye giderken tanıştığı, kendisi gibi bedensel engelli Simge Elif Poyraz ile arkadaş oldu. Faruk Öztürk'ün yönlendirmesiyle haltere başlayan Simge Elif, kısa sürede spora adapte oldu. Zaman içinde arkadaşlıkları aşka dönüşen çift, 2023 yılında nişanlandı. Spor tutkusu ile bağlarını daha da güçlendiren Öztürk ve Poyraz, hayatlarını birleştirme kararı aldı.

'YENİ YOLCULUĞUMUZ BAŞLIYOR'

Öztürk çifti, dün akşam düzenlenen törenle dünyaevine girdi. Çiftin nikah şahidi ise Antalya Valisi Hulusi Şahin oldu.

Spor sayesinde aşkı bulduklarını belirten Simge Elif Öztürk, “Çok mutluyum. Sonunda evlendik. Birlikte yeni şampiyonluklara adım atacağız. Faruk ile fizik tedavi merkezinde, fizyoterapistim sayesinde tanıştık. Sonra sosyal medyadan mesajlaşarak arkadaşlığımız aşka dönüştü. Tanıştıktan sonra beni haltere yönlendirdi. Şu an bizim için değişen hiçbir şey olmadı. Sevgililik ve nişanlılık dönemimizde de hayatımızın her alanında birlikteydik. Hayatımızı birleştirdik ve yeni yolculuğumuz başlıyor. 10 Ekim'de Dünya Şampiyonası, 2026'da Avrupa Şampiyonası var. Hedefimiz birlikte yeni başarılara ulaşmak" diye konuştu.