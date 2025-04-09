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        Antalya- Annesi, babası tarafından öldürülmüştü; 112'yi aradığında söyledikleri dava dosyasına girdi /Video eklendi

        ANTALYA'da boşanma aşamasındaki eşi Fadim Temirhanoğulları'nı (52) öldüren Savaş Temirhanoğulları'nın (48) yargılandığı davada olay günü çiftin kızı İ.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 10:51 Güncelleme: 09.04.2025 - 10:55
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        Antalya- Annesi, babası tarafından öldürülmüştü; 112'yi aradığında söyledikleri dava dosyasına girdi /Video eklendi
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        ANTALYA'da boşanma aşamasındaki eşi Fadim Temirhanoğulları'nı (52) öldüren Savaş Temirhanoğulları'nın (48) yargılandığı davada olay günü çiftin kızı İ.T.'nin (15) 112 Acil Çağrı Merkezi ile yaptığı konuşma kaydının bilirkişi raporu hazırlandı. Ağlayarak ambulans isteyen İ.T.'nin, "Annem evde ölmüş, lütfen çabuk gelin. Dişleri kırılmış, kurşun izi var" sözleri kayıtlarda yer aldı.

        Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'ndeki Atapark Konutları Sitesi'nin yöneticisi Fadim Temirhanoğulları'nın 3 ay uzaklaştırma kararı aldırdığı boşanma aşamasındaki eşi Savaş Temirhanoğulları, 12 Eylül 2024'te saat 05.00 sıralarında eve geldi. Savaş Temirhanoğulları, tabancayla eşine ateş edip kaçtı. Bu sırada odasında uyurken, silah seslerine uyanan çiftin kızları İ.T., kabus gördüğünü düşünüp yeniden uyudu. Lise öğrencisi İ.T., saat 08.30 sıralarında okul arkadaşından gelen telefonla uyandı.

        ANNESİNİ KANLAR İÇİNDE GÖRDÜ

        Odasından çıkan İ.T., annesini kan içinde görünce evden çıkıp, karşı komşusunun kapısını çaldı. Eve gelen komşuları ile İ.T., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Adrese sevk edilen sağlık görevlileri, Fadim Temirhanoğulları'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Polis, Kemer ilçesinde bir eğlence merkezinde koruma olarak çalıştığı belirlenen Savaş Temirhanoğulları'nı yakalamak için çalışma başlattı.

        KORKUTELİ'DE YAKALANDI

        Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Savaş Temirhanoğulları'nın, arkadaşı Fikret İ.'nin aracıyla Korkuteli ilçesine gittiğini tespit etti. Ekipler, Temirhanoğulları ve Fikret İ.'yi saklandıkları yerde, suç aleti tabancayla yakaladı. Şüphelilerden Savaş Temirhanoğulları tutuklandı, kaçmasına yardım ettiği öne sürülen arkadaşı Fikret İ. serbest bırakıldı.

        112 KAYITLARI RAPORLANDI

        Olayla ilgili Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde haklarında dava açılan Savaş Temirhanoğulları ve Fikret İ.'nin yargılaması devam ediyor. Olay günü sanığın kızı İ.T.'nin 112 ile yaptığı telefon görüşmelerinin çözümlenmesi ve rapor haline getirilmesi yönünde mahkeme heyetinin talebi üzerine hazırlanan bilirkişi raporunda, emniyet ve 112 Acil Çağrı Merkezi ile yapılan görüşmeler yer aldı.

        'ANNEM EVDE ÖLMÜŞ'

        Sabah uyandığında annesini yerde kanlar içinde gördüğünü söyleyen İ.T.'nin 112 Acil Çağrı Merkezi görevlisi ile arasında geçen konuşma kayıtlara, şöyle yansıdı:

        İ.T: Şey abi daha demin aradım 112'yi aradım olmadı. Annem evde ölmüş. Sabah gördüm kanlar içinde yatıyor yerde.

        112: Yaralama var demişsiniz daha önceden. Doğru mudur? Hurma Mahallesi'nde.

        İ.T: Evet. Ulaşamadığım için tekrar aradım. Lütfen çabuk gelin. Dişleri falan kırılmış.

        112: Hemen ben görüştüreceğim seni. Kapatma olur mu? Hatta kal. Kapatma. Kapatma telefonu.

        İ.T: Anne! Anne! Bıçaklanmış.

        112: Şu an bağlıyorum seni, kapatma tamam mı?

        İ.T: Merhaba, annem gece yaralanmış, bıçaklanmış galiba. Ben şu an sabah kalktığımda gördüm. Lütfen hemen bir ambulans ve polis yollar mısınız?

        112: Nefes alıyor mu?

        İ.T: Hayır, anlayamıyorum. Almıyor galiba. Düz yatıyor. Ay, Aa şey, ağzını dişlerini kırmışlar.

        112: Elini burnuna koy ya da hava geliyor mu?

        İ.T: Evet, çok az. Şey kurşun galiba şu an görüyorum da bazı izler var.

        112: Tamam sen evde tek başına mısın?

        İ.T: Evet halamı çağırdım şimdi abla.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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