Annesi, babası tarafından öldürülmüştü; 112'yi aradığında söyledikleri dava dosyasına girdi (2)

KARŞITARAFIN AVUKATLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

Olayla ilgili Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan Savaş Temirhanoğulları'nın yargılamasına bugün devam edildi. Yapılan detaylı otopsi raporunda sanığın maktulü 9 kurşunla öldürdüğü ifade edildi. Maktulün annesi Mediha Saçlı, "Çocuğumu canice 9 kurşunla öldürdüler. Planlı bir cinayet. Diğer sanık da bu işin içinde. Ayrılıyorsa öldürmesi mi gerekiyor" dedi.

Sanık Temirhanoğulları savunmasında, "Eşimi savunmaya gelen avukatlara teşekkür ediyorum. Her şeyin her zaman en iyisi neyse onu yapmışımdır. Ben planlı cinayet işlesem burada oturuyor olmam" ifadelerini kullandı.

'SORUNUMUZ OLSA DIŞARIDAN BİRİNE DE YAPTIRIRDIK'

Aradan sonra duruşmaya katılan tutuksuz sanık Fikret İnal ifadesinde, "Elimde bir yazı var. Maktul ailesiyle kardeşlerinden muzdaripti. Savaş abiyle ailevi sorunlarından bahsediyordu. Kadın hakları, kadın kolları da duruşma hakkında bastırıyor. Fadim öldü fakat kız kardeşleri bastırıp beni taciz ediyor. Araştırılsa olay, bu işin maddiyata dayandığı belli olacak. Kimse gerçekleri bilmiyor. Ben bu zamana kadar Fadim'le ilgili kötü bir şey söylemek istemiyordum. Fadim ablam ilk eşini de öldürmeye çalıştı. Ablama hiçbir zararım olmadı. Savaş ona 17 yıl baktı. Kendimi ispatlayamıyorum. Tahrik var ortada. Maktulle sorunumuz olsa dışarıdan birine de yaptırırdık. Savaş zaten kendini öldürecek. Ben cezaevine girmekten korkmuyorum" diye konuştu.