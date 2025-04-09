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        Annesi, babası tarafından öldürülmüştü; 112'yi aradığında söyledikleri dava dosyasına girdi (2)

        KARŞITARAFIN AVUKATLARINA TEŞEKKÜR ETTİOlayla ilgili Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan Savaş Temirhanoğulları'nın yargılamasına bugün devam edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.04.2025 - 16:47 Güncelleme: 09.04.2025 - 16:47
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        Annesi, babası tarafından öldürülmüştü; 112'yi aradığında söyledikleri dava dosyasına girdi (2)
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        KARŞITARAFIN AVUKATLARINA TEŞEKKÜR ETTİ

        Olayla ilgili Antalya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakkında dava açılan Savaş Temirhanoğulları'nın yargılamasına bugün devam edildi. Yapılan detaylı otopsi raporunda sanığın maktulü 9 kurşunla öldürdüğü ifade edildi. Maktulün annesi Mediha Saçlı, "Çocuğumu canice 9 kurşunla öldürdüler. Planlı bir cinayet. Diğer sanık da bu işin içinde. Ayrılıyorsa öldürmesi mi gerekiyor" dedi.

        Sanık Temirhanoğulları savunmasında, "Eşimi savunmaya gelen avukatlara teşekkür ediyorum. Her şeyin her zaman en iyisi neyse onu yapmışımdır. Ben planlı cinayet işlesem burada oturuyor olmam" ifadelerini kullandı.

        'SORUNUMUZ OLSA DIŞARIDAN BİRİNE DE YAPTIRIRDIK'

        Aradan sonra duruşmaya katılan tutuksuz sanık Fikret İnal ifadesinde, "Elimde bir yazı var. Maktul ailesiyle kardeşlerinden muzdaripti. Savaş abiyle ailevi sorunlarından bahsediyordu. Kadın hakları, kadın kolları da duruşma hakkında bastırıyor. Fadim öldü fakat kız kardeşleri bastırıp beni taciz ediyor. Araştırılsa olay, bu işin maddiyata dayandığı belli olacak. Kimse gerçekleri bilmiyor. Ben bu zamana kadar Fadim'le ilgili kötü bir şey söylemek istemiyordum. Fadim ablam ilk eşini de öldürmeye çalıştı. Ablama hiçbir zararım olmadı. Savaş ona 17 yıl baktı. Kendimi ispatlayamıyorum. Tahrik var ortada. Maktulle sorunumuz olsa dışarıdan birine de yaptırırdık. Savaş zaten kendini öldürecek. Ben cezaevine girmekten korkmuyorum" diye konuştu.

        DİĞER SANIK DA TUTUKLANDI

        Mahkeme heyeti, maktulün tırnaklarında tespit edilen DNA’nın anlaşılabilmesi için 2 sanıktan da kan örneği alınıp eşleştirilmesine, sanık Temirhanoğulları'nın akli dengesi hakkında ek rapor alınmasının reddine, sanığın tutukluğunun devamına, hakkında yakalama emri çıkarılan sanık Fikret İnal’ın da tutuklanmasına karar verdi.

        'FİKRET'İN DE MÜDAHİLİ VAR'

        Duruşma sonunda açıklama yapan Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği ve müşteki avukatı Yağmur Burçin Sayın, "Fadim'in 3'üncü duruşmasına girdik. Diğer sanıklardan Fikret İnal da tutuklandı. Duruşmaya katılmadı, duruşma arasında kendisine yakalama emri çıkarıldı. Duruşma sonunda da tutuklandı. 'Haksız tahrik'ten faydalanmak için yeni bir rapor istediler. Fakat mahkeme akıl sağlının yerinde olduğunu belirterek bunu reddetti. Fadim'in Adli Tıp'tan gelen raporundaki diğer DNA'ların da incelenmesi talep edildi. Kan örnekleri alınacak sanıklardan. Öldürenin kim olduğu belli ama Fikret'in de müdahili var" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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