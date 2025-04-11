Gözleri kurtarılan Myhailo'ya, şimdi kulak kepçesi yapılacak

RUSYA-Ukrayna Savaşı sonrası, 3 yıl önce Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen, milyonda 1 görülen 'Ablefaron-makrostomi sendromu' ile dünyaya gelen Myhailo Popazav (10), Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ndeki göz kapağı ve ağız küçültme ameliyatlarının ardından sağlığına kavuştu. Myhailo için yeni bir operasyon planlandığını açıklayan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Bundan sonraki süreçte kulak kepçesi oluşturmak için bir ameliyat gerçekleştireceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, şubat ayında Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ile savaş mağduru Ukraynalı çocukların kaldığı Ankara'daki Eryaman Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etmiş, ziyarete eşlik eden AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 2022 yılında AÜ Hastanesi'nde tedavi görüp sağlığına kavuşan Ukraynalı Myhailo Popazav hakkında Erdoğan ve Zelenska'ya bilgi vermişti.

Milyonda bir görülen Ablefaron-makrostomi sendromuyla doğan, doğuştan göz kapakları olmayan, normalin üzerinde büyüklükte ağza sahip ve işitme sorunları olan Myhailo Popazav, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan başkanlığındaki heyet tarafından gerçekleştirilen 15 ameliyat sonrası sağlığına kavuşmuştu. Popazav, kulaklarının yapılabilmesi için ileriki günlerde bir operasyon daha geçirecek. Myhailo'nun sağlık sorunları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Myhailo, Ukrayna Savaşı'nın başlangıcının hemen ardından Türkiye'ye getirildi. Savaşta mağdur olan çocuklardan biriydi. Sendromik olarak doğmuştu ve bu sendrom, milyonda bir görülen, oldukça nadir bir durum. Bu çocuklarda zeka yaşı, olması gerektiği gibi değil, ciddi şekilde geriydi. Doğduğunda göz kapakları yoktu, ağzı oldukça büyüktü, saçları yoktu. Hem gözleri hem kulakları gelişmemişti. Ellerinde ve parmaklarında da bazı problemler vardı" dedi.