Gözleri kurtarılan Myhailo'ya, şimdi kulak kepçesi yapılacak
RUSYA-Ukrayna Savaşı sonrası, 3 yıl önce Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen, milyonda 1 görülen 'Ablefaron-makrostomi sendromu' ile dünyaya gelen Myhailo Popazav (10), Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ndeki göz kapağı ve ağız küçültme ameliyatlarının ardından sağlığına kavuştu.
RUSYA-Ukrayna Savaşı sonrası, 3 yıl önce Ukrayna'dan Türkiye'ye getirilen, milyonda 1 görülen 'Ablefaron-makrostomi sendromu' ile dünyaya gelen Myhailo Popazav (10), Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Hastanesi'ndeki göz kapağı ve ağız küçültme ameliyatlarının ardından sağlığına kavuştu. Myhailo için yeni bir operasyon planlandığını açıklayan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Bundan sonraki süreçte kulak kepçesi oluşturmak için bir ameliyat gerçekleştireceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, şubat ayında Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin eşi Olena Zelenska ile savaş mağduru Ukraynalı çocukların kaldığı Ankara'daki Eryaman Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etmiş, ziyarete eşlik eden AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, 2022 yılında AÜ Hastanesi'nde tedavi görüp sağlığına kavuşan Ukraynalı Myhailo Popazav hakkında Erdoğan ve Zelenska'ya bilgi vermişti.
Milyonda bir görülen Ablefaron-makrostomi sendromuyla doğan, doğuştan göz kapakları olmayan, normalin üzerinde büyüklükte ağza sahip ve işitme sorunları olan Myhailo Popazav, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan başkanlığındaki heyet tarafından gerçekleştirilen 15 ameliyat sonrası sağlığına kavuşmuştu. Popazav, kulaklarının yapılabilmesi için ileriki günlerde bir operasyon daha geçirecek. Myhailo'nun sağlık sorunları hakkında bilgi veren Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Myhailo, Ukrayna Savaşı'nın başlangıcının hemen ardından Türkiye'ye getirildi. Savaşta mağdur olan çocuklardan biriydi. Sendromik olarak doğmuştu ve bu sendrom, milyonda bir görülen, oldukça nadir bir durum. Bu çocuklarda zeka yaşı, olması gerektiği gibi değil, ciddi şekilde geriydi. Doğduğunda göz kapakları yoktu, ağzı oldukça büyüktü, saçları yoktu. Hem gözleri hem kulakları gelişmemişti. Ellerinde ve parmaklarında da bazı problemler vardı" dedi.
'BU OPERASYONLAR DIŞ GÖRÜNÜŞÜNÜ OLUMLU YÖNDE DEĞİŞTİRDİ'
Prof. Dr. Özlenen Özkan, "Türkiye'ye geldiğinde yapılması gereken en acil müdahale göz kapaklarıydı. Çünkü gözleri korunmazsa kör olma riski vardı. Bu nedenle ilk olarak göz kapaklarına müdahale ettik. Şu anda hareketli göz kapakları var ve gözleri kurtarıldı. Ayrıca büyük olan ağzını da küçülttük. Bu operasyonlar dış görünüşünü oldukça olumlu yönde değiştirdi. Şimdi bir peruk uygulansa, görünüşü normal çocuklardan ayırt edilemeyecek hale gelir. İlk geldiğinde çok korkak ve farklı davranışları vardı. Ama şu anda sevgiyle büyümüş, bambaşka bir çocuk olmuş. Bu da beni çok duygulandırdı" diye konuştu.
'KULAK KEPÇESİ OLUŞTURULACAK'
Myhailo Popazav'un kulakları için bir operasyon yapılacağını kaydeden Prof. Dr. Özkan, "Göz kapakları ve ağız için yapılanlarla birlikte yaklaşık 15 ameliyat geçirdi. Bundan sonraki süreçte kulaklarıyla ilgili çalışmalar yapılacak. Kulak kepçesi oluşturmak için bir ameliyat planlanıyor. Bir miktar işitme problemi olsa da kulak kepçesinin işitmeye büyük katkısı olmayacak. Ancak estetik açıdan çok önemli. Kulak olmadığı için gözlük kullanamıyor. Daha normal bir dış görünüşe kavuşması adına kulak yapımı çok önemli. Sosyal olabilmek çok önemli ve sosyal yaşamda dış görünüş büyük bir etken. Bu ameliyatlar onun dış görünüşünü normale yaklaştırarak sosyal hayata katılımını ciddi şekilde kolaylaştırdı. Kaldığı ortam da çok güzel. Tüm bu gelişmeler beni gerçekten çok mutlu etti" dedi.
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