Antalya Diplomasi Forumu başladı

ANTALYA'da 'Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek' temasıyla bu yıl 4'üncüsü düzenlenen 'Antalya Diplomasi Forumu (ADF) 2025', Belek turizm bölgesindeki NEST Kongre Merkezi'nde başladı. Kongrenin resmi açılışını yapacak olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün gece Antalya'ya geldi.

Kentte bu yıl 4'üncüsü düzenlenen ve teması 'Ayrışan Dünyada Diplomasiyi Sahiplenmek' olarak belirlenen ADF-2025'e pek çok ülkeden cumhurbaşkanı, başbakan, dışişleri bakanları başta olmak üzere çok sayıda üst düzey bakan ve devlet yöneticileriyle, birçok bölgesel ve uluslararası teşkilatın yöneticisi olmak üzere 4 bini aşkın isim katılıyor.

ADF'nin resmi açılışı, saat 15.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın açılış konuşmalarıyla yapılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, dün gece saatlerinde Antalya'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ı Antalya Havalimanı'nda Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu ile Antalya Valisi Hulusi Şahin ve eşi Ebru Şahin karşıladı.