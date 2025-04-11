Toros Dağları'nda şakayık zamanı

TÜRKİYE'de, birçok bölgede farklı türü bulunan ve Antalya'da en çok kıyı Beydağları'nda görülen koruma altındaki şakayık çiçekleri, güzel görüntüler oluşturuyor. Çiçeği koparmanın cezası ise 557 bin 212 bin TL.

Anadolu'da 'ayı gülü' olarak bilinen ve birçok türü bulunan şakayık çiçeğinin Türkiye'de en çok görüldüğü illerin başında Antalya geliyor. Şakayık, Antalya'da 2016'da düzenlenen Expo Antalya'nın da simge çiçeği olarak belirlenmişti. Antalya'da her yıl doğa yürüyüş grupları ve gezi grupları, Beydağları'nın kıyı kısımlarında, özellikle Konyaaltı ilçesi Hisarçandır Ekizce Yaylası Sarıçınar bölgesindeki şakayıkları görmeye ve fotoğrafını çekmeye gidiyor.

LATİNCE İSMİNDE TÜRK KELİMESİ

İsminin içinde 'Türk' kelimesi geçen, tamamen Anadolu topraklarına özgü Paeonia Turcica, Toros Dağları’nın 1100 ve 1800 rakımları arasındaki ormanlık alanlarda yetişiyor. 'Yörük gülü' olarak da bilinen şakayıklar, mart ayında tomurcuklanıyor, nisan ayının ilk haftasında açmaya başlıyor. Nisan ayında şakayıkların açmasıyla birlikte Antalya ve çevre illerden pek çok doğa yürüyüş grubu ve fotoğraf tutkunları şakayıkları görmeye gidiyor.

Patika Yürüyüş Grubu, bu yıl şakayık çiçeklerinin bulunduğu bölgeye ilk doğa yürüyüşü düzenleyen gruplardan biri oldu. Patika'nın kurucusu Nusret Yakışıklı, mahalli adı ayı gülü olan çiçeğin, Türkiye'de Doğu Anadolu, Orta Anadolu gibi bölgelerde de görüldüğünü, familya aynı olmasına rağmen türlerinin farklılık gösterdiğini anlattı. 'BU ALANLARDA TAŞ OCAĞI AÇILMASIN' Şakayıkların bulunduğu sedir ormanlarında taş ocakları nedeniyle sorunlar yaşandığına da dikkati çeken Nusret Yakışıklı, "Buralarda taş ocağı açılması Antalya'nın en önemli değerlerinden sedir ormanlarına zarar vermek, bindiğimiz dalı kesmek gibi bir şey. Çok önemli ekolojik ve turizm potansiyeli olan bu yerler, aynı zamanda birinci derecede heyelan bölgesi ve su kaynaklarının merkezi. Dolayısıyla taş ocaklarının açılması telafisi mümkün olmayan zararlara yol açacaktır. Biz taş ocaklarına karşı değiliz, ama değerli orman alanlarında, su kaynaklarında, tarımsal alanlarda ve heyelan tehlikesi olan bölgelerde açılmaması gerekiyor. Bölgede geçmişte mahkeme tarafından iptal edilen bir taş ocağına yeniden izin verildiği duyumları alıyoruz. Eğer doğruysa Antalya için gerçekten çok üzücü" diye konuştu.