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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev, Milatoviç ve Osmani-Sadriu ile görüştü

        CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ve Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile görüştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.04.2025 - 13:18 Güncelleme: 11.04.2025 - 13:20
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev, Milatoviç ve Osmani-Sadriu ile görüştü
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        CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ve Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile görüştü.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4’üncü Antalya Diplomasi Forumu kapsamında Türkiye’de bulunan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile ikili görüşme yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, yine forum için Antalya'da bulunan Karadağ Cumhurbaşkanı Jakov Milatoviç ve Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani-Sadriu ile de görüştü. Görüşmeler, basına kapalı gerçekleşti.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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