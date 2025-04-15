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        Tur minibüsü, sulama tankerine çarptı: 5'i turist 6 yaralı

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde, belediyeye ait sulama tankerine arkadan çarpan tur minibüsünün sürücüsü Mehmet Deniz ile araçtaki 1'i çocuk 5 turist yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.04.2025 - 14:44 Güncelleme: 15.04.2025 - 14:44
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        Tur minibüsü, sulama tankerine çarptı: 5'i turist 6 yaralı
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        ANTALYA'nın Serik ilçesinde, belediyeye ait sulama tankerine arkadan çarpan tur minibüsünün sürücüsü Mehmet Deniz ile araçtaki 1'i çocuk 5 turist yaralandı.

        Kaza, saat 10.00 sıralarında, Dikmen Mahallesi'nde Belek Turizm Yolu'nda meydana geldi. Kemer ilçesinden Belek'teki eğlence merkezine giden turistlerin içinde olduğu, Mehmet Deniz’in kullandığı 07 C 1462 plakalı tur minibüsü, refüjde sulama yapan Büyükşehir Belediyesi'ne ait Ramazan Ozan idaresindeki 07 BMR 347 plakalı tankere arkadan çarptı. Şoför Deniz'in araçta sıkıştığı kazada, 1'i çocuk 5 İngiltere uyruklu turist yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralan kişiler, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Minibüsün sürücüsü Mehmet Deniz, ekiplerin yaklaşık 3 saat süren çalışmasıyla sıkıştığı yerden kurtarıldı. Olayı duyan Deniz'in yakınları, Kemer'den kaza yerine gelip kurtarma çalışmalarını takip etti. Hastaneye kaldırılan Deniz'in tedavisi sürüyor. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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