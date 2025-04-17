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        Kendisini taciz ettiğini iddia ettiği arkadaşını öldürdü (2)

        'CİNLERBANA MUSALLAT OLMUŞTU'Antalya'da, birkaç gündür evinde kalan arkadaşı Ferhat Topçu'yu kendisini taciz ettiği iddiasıyla tabancayla vurup, öldüren H.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.04.2025 - 16:43 Güncelleme: 17.04.2025 - 16:45
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        Kendisini taciz ettiğini iddia ettiği arkadaşını öldürdü (2)
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        'CİNLERBANA MUSALLAT OLMUŞTU'

        Antalya'da, birkaç gündür evinde kalan arkadaşı Ferhat Topçu'yu kendisini taciz ettiği iddiasıyla tabancayla vurup, öldüren H.K., polisteki ifadesinde "Arkadaşım bende kalıyordu. Madde aldım sabaha karşı. Cinler bana musallat olmuştu, bedenimi ele geçirdiler. Olayın nasıl gerçekleştiğini bilmiyorum ama arkadaşımı ben vurdum. Suçlamaları kabul ediyorum" dedi. H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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