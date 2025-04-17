Kendisini taciz ettiğini iddia ettiği arkadaşını öldürdü (2)
'CİNLERBANA MUSALLAT OLMUŞTU'Antalya'da, birkaç gündür evinde kalan arkadaşı Ferhat Topçu'yu kendisini taciz ettiği iddiasıyla tabancayla vurup, öldüren H.
'CİNLERBANA MUSALLAT OLMUŞTU'
Antalya'da, birkaç gündür evinde kalan arkadaşı Ferhat Topçu'yu kendisini taciz ettiği iddiasıyla tabancayla vurup, öldüren H.K., polisteki ifadesinde "Arkadaşım bende kalıyordu. Madde aldım sabaha karşı. Cinler bana musallat olmuştu, bedenimi ele geçirdiler. Olayın nasıl gerçekleştiğini bilmiyorum ama arkadaşımı ben vurdum. Suçlamaları kabul ediyorum" dedi. H.K., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
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