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        Eski belediye başkan adayı, alacaklısının babasını yaraladı

        ANTALYA'da, eski Millet İttifakı Aksu Belediye Başkan Adayı ve bir dönem Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Durmuş Ali Arslan (51), alacaklısının babası Hamit S.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.04.2025 - 15:50 Güncelleme: 18.04.2025 - 15:55
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        Eski belediye başkan adayı, alacaklısının babasını yaraladı
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        ANTALYA'da, eski Millet İttifakı Aksu Belediye Başkan Adayı ve bir dönem Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Durmuş Ali Arslan (51), alacaklısının babası Hamit S.'yi (70) tabancayla vurup yaraladı.

        Olay, saat 13.00 sıralarında, Aksu ilçesi Fatih Mahallesi Şahinler Caddesi'ndeki kozmetik dükkanında meydana geldi. Eski Millet İttifakı Aksu Belediye Başkan Adayı ve bir dönem Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Durmuş Ali Arslan, iddiaya göre, Sebahattin S.'den alacağını istemek için iş yerine gitti. Durmuş Ali Arslan, çıkan tartışmada Sebahattin S.'nin babası Hamit S.'yi tabancayla vurup yaraladı.

        İhbarla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlıkçılar, karın bölgesinden yaralanan Hamit S.'yi, ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Arslan'ı suç aleti tabancayla yakalayıp gözaltına aldı. Hamit S.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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