Eski belediye başkan adayı, alacaklısının babasını yaraladı

ANTALYA'da, eski Millet İttifakı Aksu Belediye Başkan Adayı ve bir dönem Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Durmuş Ali Arslan (51), alacaklısının babası Hamit S.'yi (70) tabancayla vurup yaraladı.

Olay, saat 13.00 sıralarında, Aksu ilçesi Fatih Mahallesi Şahinler Caddesi'ndeki kozmetik dükkanında meydana geldi. Eski Millet İttifakı Aksu Belediye Başkan Adayı ve bir dönem Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Durmuş Ali Arslan, iddiaya göre, Sebahattin S.'den alacağını istemek için iş yerine gitti. Durmuş Ali Arslan, çıkan tartışmada Sebahattin S.'nin babası Hamit S.'yi tabancayla vurup yaraladı.

İhbarla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlıkçılar, karın bölgesinden yaralanan Hamit S.'yi, ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Arslan'ı suç aleti tabancayla yakalayıp gözaltına aldı. Hamit S.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.