Yeni motosikleti ile kaza yapan mühendis toprağa verildi

Sivas'ın Gemerek ilçesinden satın aldığı motosikletle dün Sivas-Kayseri kara yolunda bariyerlere çarparak ağır yaralanan ve hastanede yaşamını yitiren inşaat mühendisi Ahmet Demir için Antalya'da cenaze töreni düzenlendi. Törene; Serik Belediye Başkanı Kadir Kumbul, inşaat mühendisinin eşi eczacı Meltem Göksu Demir, yakınları ve çok sayıda arkadaşı katıldı. Demir'in cenazesi, cuma vakti kılınan namazın ardından Gedik Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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