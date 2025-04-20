Bakanlığa 'Antalya Müzesi yıkılmasın' talebi

MİMARLAR Odası Antalya Şubesi, yıkımına karar verilen Antalya Müzesi binasının yeni yapılacak projeyle entegre edilerek korunması talebiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yazılı başvuru yaptı.

Antalya'da 1964 yılında ulusal bir yarışma projesi ile inşa edilen Türkiye'deki ilk müze binası Antalya Arkeoloji Müzesi'nin yıkım kararının iptaline yönelik tartışmalar sürüyor. Antalya Kültürel Miras Derneği'nin müze binasının kısmen korunarak kullanılması talebinin Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nca reddedilmesi sonrası bu kez Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı'na yazılı başvuru yapıldı. Sosyal medya üzerinden de 'Antalya Arkeoloji Müzesine Dokunma, AntalyaMüzesiYıkılmasın' etiketiyle de paylaşımlar yapılıyor.

YENİ MÜZE GİRİŞİMLERİ OLUMLU

Mimarlar Odası Antalya Şubesi başvurusunda, Antalya Müzesi'nin dünyadaki sayılı müzelerden birisi olduğu belirtilerek, “Bugünlerde kentte tartışıldığı gibi kentimizde bakanlıkça yeni bir müze yapılması girişimleri, tarafımızdan önemli ve olumlu karşılanmaktadır. Müzede Paleolitik Çağ'dan günümüze kadar oldukça fazla döneme ait eserlerin bulunması dünyadaki önemini artırmaktadır. Bilindiği gibi Antalya antik kentlerinde kazılar devam etmektedir. Hatta kazı çalışmaları başlamamış antik kentler de bulunmaktadır. Bu alanlarda daha onlarca eserin çıkabileceği düşünülmektedir. Diğer yandan bakanlığın girişimleri ile ülkemizin topraklarından kaçırılan eserlerin, yapıldığı ve bulunduğu topraklara geri döndürülmesi çalışmalarının devam edeceği ve daha kaçırılmış önemli eserlerin geri alınarak yeni Antalya müzesinde sergileneceği de düşünülmektedir. Bu bağlamda müze alanının artırılması gerekmektedir" denildi.