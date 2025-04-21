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        Türk Yıldızları'ndan 23 Nisan provası

        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Antalya'da gösteri uçuşu gerçekleştirecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.04.2025 - 17:15 Güncelleme: 21.04.2025 - 17:20
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        Türk Yıldızları'ndan 23 Nisan provası
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        23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin akrobasi timi Türk Yıldızları, Antalya'da gösteri uçuşu gerçekleştirecek. Türk Yıldızları, prova uçuşlarına başladı.

        Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı görev yapan ve 2001 yılında dünyanın süpersonik hızda gösteri yapan ilk akrotimi ünvanını alan Türk Yıldızları, NF-5 tipi süpersonik savaş uçaklarıyla gösterilerini gerçekleştiriyor. Ekip, bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında milyonlarca kişiye gösteri sunarak Türkiye'nin havacılık gücünü dünyaya tanıttı.

        Gökyüzündeki nefes kesen gösterileriyle tanınan Türk Yıldızları, 23 Nisan Çarşamba günü saat 18.00'de Konyaaltı Sahili semalarında Antalyalılarla buluşacak. Gösteri öncesinde ekip, bugün saat 12.30 ve 16.00'da Konyaaltı Sahili'nde prova uçuşlarını gerçekleştirdi. Prova uçuşunu, kent halkı ve turistler ilgiyle takip edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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