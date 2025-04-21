Türk Yıldızları'ndan 23 Nisan provası

Gökyüzündeki nefes kesen gösterileriyle tanınan Türk Yıldızları, 23 Nisan Çarşamba günü saat 18.00'de Konyaaltı Sahili semalarında Antalyalılarla buluşacak. Gösteri öncesinde ekip, bugün saat 12.30 ve 16.00'da Konyaaltı Sahili'nde prova uçuşlarını gerçekleştirdi. Prova uçuşunu, kent halkı ve turistler ilgiyle takip edildi.

Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı görev yapan ve 2001 yılında dünyanın süpersonik hızda gösteri yapan ilk akrotimi ünvanını alan Türk Yıldızları, NF-5 tipi süpersonik savaş uçaklarıyla gösterilerini gerçekleştiriyor. Ekip, bugüne kadar yurt içi ve yurt dışında milyonlarca kişiye gösteri sunarak Türkiye'nin havacılık gücünü dünyaya tanıttı.

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