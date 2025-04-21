Alanyaspor – Samsunspor: 1-0

55’inci dakikada ise yapılan VAR incelemesinin ardından Alanyasporlu Aliti'nin ofsaytı bozduğu gerekçesiyle hakem Atilla Karaoğlan yeniden beyaz noktayı gösterdi. Topun başına geçen Holse'nin şutunu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı.

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