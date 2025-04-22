Damacanadan bir bardak su, 1 lira 30 kuruşa doluyor

DAMACANA suda yaşanan son fiyat artışlarıyla, damacanadan doldurulan bir bardak suyun maliyeti 1 lira 30 kuruşa kadar ulaştı. Boş damacananın depozito fiyatı ise 200 liraya kadar çıktı.

Son dönemdeki fiyat artışlarından damacana su da etkilendi. Yılın ilk 4 ayında, maliyetler nedeniyle 3 kere zam gelen damacana suyun fiyatı bazı markalarda 150 liraya kadar ulaştı. Yaşanan son artışlarla birlikte damacanadan doldurulan bir bardak suyun maliyeti 1 lira 30 kuruşa kadar yükseldi. Yurt dışından gelen ham maddeyle yapılan plastik damacanaların depozito fiyatı 200 liraya kadar çıkarken, ilk defa damacana su almanın bedeli, depozitosuyla birlikte ortalama 350 lirayı buldu.

Damacana su fiyatlarına yakın zamanda zam geldiğini söyleyen Antalya Tüp ve Su Dağıtıcıları Derneği (ANTSUDER) Yöneticisi Halil Mert, “Damacana suyun fiyatı şu an ortalama 100 ila 145 lira arasında değişiyor. Şu an bir kişi ilk defa sipariş verirse ortalama 150-200 lira arasında da depozito ödüyor. Su markalarının lojistik maliyetlerinden dolayı da fiyatlar arasında farklılıklar olabiliyor" dedi.

19 litrelik damacanadan 95 bardak su çıktığını belirten Mert, "Şu an damacanadan doldurulan bir bardak su yaklaşık 1 lira 30 kuruşa denk geliyor. Diğer seçeneklere göre ekonomiktir. Son olarak 30 lira civarında zam geldi, ancak bu zamların sebebi bayilerimiz değil. Damacanalarımız fabrikalarda dezenfekte edildikten sonra 70 doluma kadar kullanılabiliyor. Maliyeti çok yükseldiği için vatandaşlarımız damacanaların geri dönüşümü konusunda daha hassas olmaları gerekiyor" diye konuştu.