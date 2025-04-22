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        Eski başkan adayının vurduğu alacaklısının babası, 4 gün sonra öldü

        ANTALYA'da, eski Aksu Belediye Başkan Adayı olan Durmuş Ali Arslan'ın (51), tabancayla vurup yaraladığı, alacaklısının babası Hamit Sunbat (70), 4 gün sonra, bugün, yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 15:43 Güncelleme: 22.04.2025 - 15:45
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        Eski başkan adayının vurduğu alacaklısının babası, 4 gün sonra öldü
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        ANTALYA'da, eski Aksu Belediye Başkan Adayı olan Durmuş Ali Arslan'ın (51), tabancayla vurup yaraladığı, alacaklısının babası Hamit Sunbat (70), 4 gün sonra, bugün, yaşamını yitirdi.

        Olay, 18 Nisan'da saat 13.00 sıralarında, Aksu ilçesi Fatih Mahallesi Şahinler Caddesi'ndeki kozmetik dükkanında meydana geldi. Eski Millet İttifakı Aksu Belediye Başkan Adayı ve bir dönem Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevini yürüten Durmuş Ali Arslan, iddiaya göre, Sebahattin Sunbat'tan alacağını istemek için iş yerine gitti. Durmuş Ali Arslan, çıkan tartışmada Sebahattin Sunbat'ın babası Hamit Sunbat'ı tabancayla vurup yaraladı.

        İhbarla adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlıkçılar, karın bölgesinden yaralanan Hamit Sunbat'ı, ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Cinayet Büro Amirliği ekipleri ise Arslan'ı suç aleti tabancayla yakalayıp gözaltına aldı. Arslan, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

        Hastanede tedavisi süren Hamit Sunbat, bugün, öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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