Kaş'ta kaçak yapı yıkım ihalesi 9'uncu kez iptal edildi

ANTALYA'nın turizm merkezlerinden Kaş ilçesinde, aralarında yabancılara ait olanların da bulunduğu 3 bin 495 kaçak yapının yıkımı için düzenlenen ihale, 9'uncu kez iptal edildi. Belediyenin 2015 yılından bu yana kaçak yapıların yıkımı için ilana çıkardığı 9 ihalenin tamamının iptal edilmesinin gerekçesi olarak teklif verilmemesi gösterildi.

Özellikle villa turizmi ile öne çıkan Kaş'ta, son yıllarda kaçak yapı sayısında artış yaşandı. Kalkan, Gelemiş, İslamlar, Gökçeören, Üzümlü mahallelerinde, son yıllarda ruhsatsız ve izinsiz birçok yapı inşa edildi. Kaş Belediyesi'nin son yıllarda ilçe sınırları içerisinde yaptığı denetimlerde, aralarında yabancılara da ait binlerce kaçak yapı tespit edildi. Bazıları belediye tarafından yıkılırken, kaçak yapı sayısı ise son olarak 3 bin 495 olarak belirlendi. Belediye; Hazine ve maliye arazileri ile kıyı kenarında ve tapulu arazilerdeki kaçak yapıların yıkımı için ihale ilanı yayımladı.

İhalede, 2018 yılında 432, 2019 yılında 535, 2020 yılında 412, 2021 yılında 539, 2022 yılında 586, 2023 yılında 622 kaçak, 2024 yılında ise 369 olmak üzere toplamda 3 bin 495 kaçak yapı tespit edildiği belirtildi. İhalenin şartnamesinde, yıkımın tamamının 2025 yılı içerisinde 125 günde bitirileceği, sürenin mücbir sebeplerle uzaması halinde yetkilinin idare olduğu, yıkım ve tahliyelerde polis, jandarma ve zabıta tarafından önlemler alınacağı bildirildi.