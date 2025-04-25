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        10 dakika süren dolu, Serik'teki seralara zarar verdi

        ANTALYA'nın Serik ilçesinde gece yağmur, fırtına ve yaklaşık 10 dakika etkili olan dolu, seralara ve tarım ürünlerine zarar verdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 12:19 Güncelleme: 25.04.2025 - 12:25
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        10 dakika süren dolu, Serik'teki seralara zarar verdi
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        ANTALYA'nın Serik ilçesinde gece yağmur, fırtına ve yaklaşık 10 dakika etkili olan dolu, seralara ve tarım ürünlerine zarar verdi.

        Serik'in bazı mahallelerinde, dün saat 23.00 sıralarında etkili olan kuvvetli yağmur ve dolu, hayatı olumsuz etkiledi. Alacami, Pınarcık, Üründü, Pınargözü ve Hapıllar mahallelerinde ceviz büyüklüğünde yağan dolu, sera ve açık alanda ekili ürünlere zarar verdi. Yıldırım düşmesi nedeniyle ormanda çıkan yangın ise büyümeden söndürüldü. Yağış nedeniyle bazı seralarda su birikintisi oluştu.

        Alacami Mahallesi Muhtarı Sadullah Kaya, "Saat 23.00 sıralarında ilçede meydana gelen sağanak mahallemizde etkili oldu. Yaklaşık 10 dakika süren dolu mahallemizdeki yaklaşık 200 üreticinin seralarına ve açık alanda ekili ürünlerine zarar verdi. Karpuz ekili seram zarar gördü, camlar kırıldı. Ekipler bölgeye gelerek hasar tespit çalışmalarına başladı" dedi.

        Üretici Ali Balcı ise "Yaklaşık 10 dönümde karpuz ekmiştim. Yeni yeni çıkmaya başlamıştı. Fırtına ve dolu nedeniyle ürünlerimiz zarar gördü. Ürünlerim elimde kaldı" diye konuştu.

        Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri, hasar tespit çalışması başlattı.

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