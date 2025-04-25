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        Sulama kanalında bulunan Sefa'nın cenazesi alındı (2)

        BİRLİKTEKANALA GİRDİĞİ 2 ARKADAŞI KORKUP KAÇMIŞAntalya'nın Serik ilçesinde 21 Nisan'da kaybolduktan 3 gün sonra cesedi bulunan Sefa Çağlar Kılavuz'un, olay günü 2 arkadaşıyla bisikletle kanala geldiği ortaya çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 16:01 Güncelleme: 25.04.2025 - 16:05
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        Sulama kanalında bulunan Sefa'nın cenazesi alındı (2)
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        BİRLİKTEKANALA GİRDİĞİ 2 ARKADAŞI KORKUP KAÇMIŞ

        Antalya'nın Serik ilçesinde 21 Nisan'da kaybolduktan 3 gün sonra cesedi bulunan Sefa Çağlar Kılavuz'un, olay günü 2 arkadaşıyla bisikletle kanala geldiği ortaya çıktı. Arkadaşlarıyla sulama kanalına giren Kılavuz'un bir süre sonra boğulduğu, korkan 2 çocuğun sudan çıkıp ölen arkadaşlarına ait bisikleti su kanalına attığı, daha sonra ayrıldığı belirlendi.

        Öte yandan 3 arkadaşın sulama kanalına bisikletle gittiği anlar da güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı. Polisin, uzman eşliğinde her ikisi de 12 yaşındaki 2 çocuğun ifadesine başvurduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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