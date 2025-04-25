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        Sulama kanalında bulunan Sefa'nın cenazesi defnedildi (3)

        'HAKKIMSANA HELAL OLSUN SEFAM'Antalya'nın Serik ilçesinde sulama kanalında cesedi bulunan Sefa Çağlar Kılavuz'un cenazesi, defnedilmek üzere ilçeye getirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.04.2025 - 17:00 Güncelleme: 25.04.2025 - 17:00
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        Sulama kanalında bulunan Sefa'nın cenazesi defnedildi (3)
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        'HAKKIMSANA HELAL OLSUN SEFAM'

        Antalya'nın Serik ilçesinde sulama kanalında cesedi bulunan Sefa Çağlar Kılavuz'un cenazesi, defnedilmek üzere ilçeye getirildi. Serik Yazır Mezarlığı'ndaki cenazeye İlçe Milli Eğitim Müdürü İkram Ekiz, Kılavuz'un öğretmenleri, annesi Songül Kılavuz ve kardeşleri katıldı. Oğlunun tabutu götürülürken gözyaşı döken Songül Kılavuz, "Hakkım sana helal olsun Sefam" dedi. Duaların ardından Kılavuz'un cenazesi gözyaşları arasında defnedildi.

        'NEDEN KAÇTILAR'

        Mezarlıkta konuşan Sefa'nın ablası Mevlüde Kılavuz (16), "Kardeşime bunu yapanların bulunması ve en ağır cezayı almalarını istiyorum. Kardeşime bunu yapanlarla ilgili hakkımızı sonuna kadar arayacağız. Kardeşimizi ararken kardeşimin yanında bulunan arkadaşları ve aileleri kardeşime olanları biliyordu ama söylemediler. Bize 'Kaçırıldı' deyip oyaladılar. Meğer öldüğünü bizden saklıyorlarmış. Kardeşimle kavga etmişler ve bilerek suya itmişler. Önce kardeşimi itmişler, sonra ortaya çıkmasın diye bisikletini de suya atmışlar. Oysa çocuklar ve aileleri kardeşime olanı biliyordu ama bizi yanlış yönlendirdiler. Burmahancı'da kaybolan kardeşimi bize farklı yerlerde arattırdılar. Suya düştüğü an neden bize haber vermediler? Neden kaçtılar, zamanında bize haber verselerdi belki kurtarılabilirdi. Olayın aydınlatılarak kardeşime bunu yapanların bulunmasını ve en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Antalya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Antalya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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